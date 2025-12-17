Napoli ha ospitato una serata all’insegna del talento femminile, della condivisione e della solidarietà. Più di 1.500 persone hanno preso parte al premio Donne per Napoli, evento benefico ideato da Raffaele Carlino con la direzione artistica di Lorenzo Crea, che ha celebrato donne di eccellenza provenienti da mondi diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal giornalismo allo sport, dall’impresa allo spettacolo. Una manifestazione che ha unito riconoscimento pubblico e attenzione sociale, confermando il ruolo centrale della città partenopea come luogo di incontro e valorizzazione delle competenze.

Le donne premiate e i protagonisti della cerimonia

La serata, condotta da Elisabetta Gregoraci, ha visto la consegna dei riconoscimenti a figure di primo piano del panorama italiano. Tra le premiate figurano Simona Agnes per la categoria Istituzioni, in una sezione dedicata alla memoria della senatrice Graziella Pagano, Rosa Volpe, procuratore capo di Firenze, il tenente colonnello dei Carabinieri Melissa Sipala e la poliziotta Alessandra Accardo per la Legalità.

Tra le premiate figurano rappresentanti delle istituzioni, professioniste impegnate nella tutela della legalità, giornaliste (come Monica Bertini), artiste (come, ad esempio Giorgia Palmas, Barbara Ovieni e Cecilia Capriotti), imprenditrici, atlete e giovani promesse.

Ogni premio è stato consegnato da personalità provenienti dal mondo della cultura, dell’economia e delle istituzioni, sottolineando il valore simbolico e concreto dell’iniziativa. Il Premio Donne per Napoli si è così confermato un momento di riconoscimento collettivo per storie di competenza, dedizione e responsabilità sociale.

Il riconoscimento per l’impegno civile è andato a Francesca Pascale, mentre per l’impegno sociale sono state premiate Claudia Conte e Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, mentre Annalisa Minetti è stata premiata per la musica. Tra le categorie impresa e sport, riconoscimenti a Menarini Fittipaldi, Fogazzi, Franchi e Angeloni.

Musica, festa e impegno sociale

Al termine della cerimonia, la serata è proseguita con un evento musicale che ha coinvolto tutti gli ospiti. Le esibizioni live di Stash dei The Kolors e di Alessandro Ristori, insieme al dj set di Arianna Triassi, hanno trasformato il premio in un vero momento di festa condivisa.

Accanto all’aspetto celebrativo, l’edizione 2025 ha mantenuto una forte attenzione al sociale. L’organizzazione ha infatti invitato i partecipanti a sostenere la Fondazione UniPancreas Onlus, impegnata nella lotta contro il tumore al pancreas e presieduta dal professor Giovanni Butturini. La raccolta fondi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata, a testimonianza di una Napoli capace di unire spettacolo e solidarietà. Dal palco, il presidente Raffaele Carlino ha voluto ringraziare il pubblico per la generosità dimostrata, sottolineando ancora una volta il valore umano e sociale dell’iniziativa.