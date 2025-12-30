Il Premio Tenco 2025 sarà protagonista di uno speciale televisivo su Rai1, condotto da Malika Ayane, in onda il 6 gennaio in seconda serata. Il programma, realizzato negli studi Rai di Roma con la collaborazione del Club Tenco di Sanremo, offrirà uno sguardo sull'edizione di quest'anno tramite interviste, esibizioni dal vivo e la presenza dei principali premiati. Lo speciale si propone di celebrare l’importanza del riconoscimento, tradizionalmente assegnato a personalità che hanno contribuito in modo significativo alla canzone d’autore italiana e internazionale.

Il Premio Tenco, nato nel 1974 e intitolato al cantautore Luigi Tenco, rappresenta una delle manifestazioni culturali di maggior rilievo in Italia per quanto riguarda la musica d’autore. La manifestazione vede ogni anno la presenza di artisti di primissimo piano ed è diventata una vetrina per nuove proposte e conferme del panorama musicale. Lo speciale includerà anche contributi video storici e performance esclusive registrate appositamente per l’appuntamento televisivo.

La tradizione del Premio Tenco

Sede storica del premio è il Teatro Ariston di Sanremo, dove il Club Tenco organizza ogni anno il festival omonimo dedicato alla canzone d’autore. Oltre alle esibizioni degli artisti premiati, l’evento si distingue per la ricchezza delle sue proposte musicali e l’attenzione riservata ai cantautori emergenti.

Il Premio Tenco ha reso omaggio, nelle sue numerose edizioni, a figure di spicco come Fabrizio De André, Paolo Conte, Ivano Fossati, nonché a numerosi artisti internazionali. L’edizione 2025 prevede la consueta consegna delle targhe e dei premi speciali destinati agli autori più meritevoli, secondo le votazioni espresse dai membri del Club e da una giuria selezionata composta da giornalisti e addetti ai lavori.

Il ruolo del Club Tenco

Il Club Tenco, fondato a Sanremo nel 1972, ha come missione la promozione e la tutela della canzone d’autore attraverso manifestazioni, incontri e iniziative culturali. Negli anni il Premio Tenco ha saputo rinnovare il proprio richiamo, coinvolgendo generazioni di cantautori e musicisti.

Il festival, che si svolge abitualmente tra ottobre e novembre nella Città dei Fiori, richiama appassionati da tutta Italia e dall’estero. La stessa città di Sanremo, nota principalmente per il Festival della Canzone Italiana, diventa per l’occasione punto di riferimento per il cantautorato nazionale e internazionale. Il coinvolgimento di Malika Ayane, artista poliedrica e già protagonista sul palco del Club Tenco, va ad arricchire un’edizione particolarmente attesa nel mondo musicale.