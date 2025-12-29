Renato Minore, giornalista, scrittore e critico letterario, presenta il suo nuovo libro di poesie Tutto imparammo dell’amore, pubblicato da La Nave di Teseo (85 pagine, euro 18,00), uscito il 29 dicembre 2025.

Il volume si apre con un’immagine poetica: “Sdraiati all’aperto/ in terrazza o in spiaggia/ nel buio indicibili di stelle/ dinnanzi al mare nero/ dove è festa ogni barca,/ restare una due ore/ leggere rileggere/ quella pagina del libro/ del mondo”. In questi versi Minore invita a una lettura contemplativa della condizione umana.

Il poeta mette in scena una pagina di mondo dominata da “dolori personali, segnati da quelli emotivi, dilaniati da quelli della storia”.

A sottolineare questa tensione, una domanda poetica: “l’universo (o chi per esso)/ ci ha creato/ per avere qualche buona/ informazione che lo riguardi,/ ora che uccidono uomini/ come mosche/ con il dolore che li innaffia, / il momento è propizio/ per sparigliare ogni dato/ nell’entropia universale?”.

I titoli dei capitoli — La bella coppia, La quiete dopo la tempesta, Istruzioni per l’uso della battaglia, Post e altro, L’esercizio dei patimenti — evocano una dialettica tra dimensione privata e pubblica. Il libro attraversa la memoria affettiva e la rappresentazione del presente: si parte dalla letterina — “Caro Ale,/ quando il cuore può parlare/ non occorre prepararsi” — fino all’IA, che “Ora che tu puoi scrivere/le cose che io scrivo”, suggerendo una sostituibilità della parola poetica con meccanismi tecnologici spersonalizzati.

I riferimenti al mondo sociale contemporaneo, da Instagram a Facebook, diventano spazi in cui neppure il poeta può trovare rifugio, entro uno scenario segnato da conflitti come la guerra di Gaza e da un “gran male” che consuma i corpi.

Lo sconcerto e la paura dominano l’orizzonte del libro: “e ho paura di questa mia paura./Perché dovrei infine dirti/ nei trucchetti della tua esistenza/ il poco della mia che resta;/ quel bagattello d’atomi che s’annulla”. Il dolore personale diventa metafora di un mondo che si disgrega, dove le uniche luci sono brevi sprazzi tratti da letture — Dante, Sylvia Plath, Cavalcanti, Canetti, Lacan — che restano “illusioni momentanee”. Lo stesso cinema — dalle gambe incrociate di Sharon Stone — e la musica — la voce di Ornella Vanoni — non salvano, ma emergono come lampi vincolati alla precarietà dell’istante.

La forza della scrittura diventa allora “ancora di salvezza”: nei versi disperati, “la grazia della poesia” sopravvive, e l’amore, evocato nel titolo, non è consolazione ma sfida al nulla.

La voce poetica di Renato Minore

Renato Minore, abruzzese d’origine e romano da oltre quarant’anni, è poeta, scrittore e giornalista professionista dal 1971. Ha insegnato Teoria e tecniche della comunicazione di massa all’Università di Roma e alla LUISS. Ha collaborato con la RAI nei servizi giornalistici, scritto per testate tra cui Il Messaggero, La Repubblica, Il Mondo, Tuttolibri de La Stampa, e riviste culturali come Dimensioni e Paragone.

Minore ha pubblicato numerose raccolte poetiche: I nuovi giorni (1965), Non ne so più di prima (1985), Le bugie dei poeti (1993), Nella notte impenetrabile (2002), I profitti del cuore (2005), O caro pensiero (2019), Ogni cosa è in prestito (2021).

In narrativa il suo Leopardi. L’infanzia le città gli amori fu nella cinquina del premio Strega, e Rimbaud. La vita assente di un poeta dalle suole di vento ottenne il premio Selezione Campiello; e in saggistica ha scritto, tra gli altri, Il gioco delle ombre (Premio Flaiano) e La promessa della notte (Premio Estense). Ha inoltre tradotto Verlaine e curato l’opera poetica di Kikuo Takano.

Fragilità e testimonianza storica nell’antologia di Minore

Questo libro si inserisce nel percorso di Minore come raccolta profondamente vulnerabile: la fragilità emerge in “ansia leggerina / leggerina”, frantumata tra sarcasmo e introspezione. Il libro rinnova la sua immagine poetica, offrendo al lettore consolidamento per chi ha già incontrato la sua scrittura e sorpresa per chi vi si avvicina per la prima volta.

La struttura in capitoli dai titoli emblematici salda la dimensione intima con l’urgenza del conflitto storico. La scrittura dialoga con le forme colte: la letterina, la classicità, la psicoanalisi, e le culture contemporanee, dalla poesia straniera alla musica e al cinema. La tecnologia dell’IA è evocata non come promessa ma come sfida alla funzione del poeta. Minore conferma la sua posizione nel panorama della poesia italiana contemporanea, firmando una silloge capace di intersecare l’io, la modernità e lo stridio della storia.