Riccardo Chailly continuerà a guidare la Lucerne Festival Orchestra almeno fino al 2028. Il Festival di Lucerna ha reso noto il prolungamento dell’incarico del direttore italiano, che resta così alla testa di una delle formazioni sinfoniche più riconoscibili del panorama europeo.

Il rinnovo estende il contratto di Chailly oltre la precedente scadenza del 2026, garantendo stabilità alla programmazione della compagine svizzera. L’estensione dell’incarico non riguarda solo la partecipazione al festival estivo, ma comprende anche le residenze primaverili, le tournée internazionali e i progetti correlati al Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO), rafforzando ulteriormente il profilo internazionale dell’ensemble.

La decisione arriva mentre il festival sta definendo le linee di programmazione dei prossimi anni, in un contesto internazionale in cui la continuità delle direzioni musicali è considerata fondamentale per la costruzione di un’identità sonora riconoscibile. Il rinnovo fino al 2028 consente di pianificare cicli sinfonici a lungo termine, nuove commissioni e progetti tematici, con la certezza di una guida artistica già rodata e apprezzata dal pubblico.

Continuità alla guida della Lucerne Festival Orchestra

Chailly è alla testa della Lucerne Festival Orchestra dalla metà degli anni Dieci, quando ha raccolto l’eredità del progetto avviato da Claudio Abbado. L’orchestra, composta da musicisti di primo piano provenienti da importanti compagini europee e ensemble cameristici, si riunisce in specifici periodi dell’anno: principalmente per il festival estivo e per le residenze speciali.

In questo formato, la figura del direttore principale è centrale nel dare coesione stilistica a un gruppo che non si incontra con la frequenza di una formazione stabile tradizionale.

Negli ultimi anni, Chailly ha sviluppato a Lucerna un lavoro fortemente riconoscibile sul grande repertorio sinfonico – da Mahler a Bruckner, passando per il Novecento storico – senza trascurare incursioni nel repertorio italiano e nell’area tedesco-mitteleuropea. L’estensione del contratto rende possibile proseguire lungo questa linea, approfondendo cicli dedicati agli autori più rappresentativi e costruendo percorsi tematici distribuiti su più stagioni.

Per i musicisti della Lucerne Festival Orchestra, il rinnovo significa poter continuare a lavorare con un direttore che conosce a fondo la struttura del progetto.

Nel tempo, Chailly ha costruito un rapporto basato su una preparazione intensiva concentrata in pochi giorni e su un suono fondato sulla trasparenza delle linee e sulla precisione dei piani sonori. La proroga dell’incarico permette di consolidare ulteriormente questa identità.

La figura di Riccardo Chailly nel panorama internazionale

Riccardo Chailly, nato a Milano nel 1953, è una delle figure più autorevoli del panorama sinfonico europeo. Ha ricoperto ruoli di vertice in istituzioni come il Concertgebouw di Amsterdam e il Gewandhaus di Lipsia, oltre ad aver avuto un ruolo centrale nella vita musicale italiana. La sua presenza a Lucerna rappresenta anche un proseguimento della tradizione direttoriale italiana legata al festival, già segnata da figure come Arturo Toscanini e Claudio Abbado.

Il prolungamento dell’incarico fino al 2028 testimonia la fiducia del Festival di Lucerna nelle capacità di Chailly di dialogare con un pubblico internazionale e di costruire progetti artistici coerenti, capaci di unire repertorio storico, nuova musica e iniziative dedicate ai giovani interpreti. Una visione che incarna perfettamente l’equilibrio tra tradizione e innovazione, caratteristica distintiva dell’identità del festival.

La scelta di confermare il direttore italiano si inserisce inoltre in un trend più ampio che vede molte istituzioni musicali europee investire su rapporti di medio-lungo periodo con i propri direttori principali. Una strategia che assicura stabilità, continuità progettuale e un forte legame con il pubblico.