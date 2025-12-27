Roma si prepara a celebrare il nuovo anno con un evento musicale dedicato a Ennio Morricone. Il 1° gennaio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospiterà il "Gran Galà di Capodanno – Alla scoperta di Morricone", un concerto che celebra il genio del compositore italiano. L’evento, diretto dal Maestro Giacomo Loprieno, vedrà la partecipazione di un’orchestra sinfonica, con un programma dedicato alle colonne sonore più celebri firmate da Morricone.

La serata, con inizio alle ore 18:00, offrirà un viaggio attraverso le musiche che hanno reso immortale il nome di Morricone nel mondo del cinema.

Saranno eseguiti brani tratti da film come “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e molti altri. L'ensemble sinfonico sarà accompagnato da proiezioni video che arricchiranno l’esperienza del pubblico, offrendo un’immersione nell’universo creativo del Maestro.

Un omaggio a Ennio Morricone

Il "Gran Galà di Capodanno – Alla scoperta di Morricone" è un’occasione per rendere omaggio a uno dei più grandi compositori del Novecento, la cui opera ha segnato la storia della musica e del cinema internazionale. L’evento, atteso dagli appassionati, si inserisce nel calendario culturale della capitale, offrendo un’esperienza di alto livello artistico e musicale.

L’Auditorium della Conciliazione è una delle principali sedi per la musica dal vivo e gli spettacoli della città. Con la sua acustica e la capienza di oltre 1.700 posti, è la cornice ideale per un concerto sinfonico di questa portata, capace di valorizzare le atmosfere delle colonne sonore di Morricone.

L’eredità musicale di Morricone

Ennio Morricone, scomparso nel 2020, ha lasciato un segno nella storia della musica, componendo oltre 500 colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro. Le sue opere, premiate con due Oscar, sono entrate nell’immaginario collettivo e continuano a emozionare generazioni di spettatori. Il concerto del 1° gennaio 2026 sarà un’occasione per rivivere le atmosfere create dal Maestro, grazie all’interpretazione di musicisti di grande esperienza.

Il "Gran Galà di Capodanno – Alla scoperta di Morricone" si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del panorama musicale romano di inizio anno, offrendo un tributo sentito a uno dei più grandi artisti italiani di sempre.