Sal Da Vinci ha annunciato un tour nei principali teatri italiani, con partenza prevista per ottobre 2026. La tournée segue la sua partecipazione alla 76ᵃ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per Sempre Sì” e inizierà mercoledì 7 ottobre 2026 da San Marino (data zero). Il tour proseguirà il 9 ottobre a Roma, il 12 ottobre a Brescia, il 14 ottobre a Torino, il 16 ottobre a Padova, il 18 ottobre a Bologna, il 20 ottobre a Milano, il 23 ottobre a Bitritto (BA), il 3 novembre a Firenze, il 5 novembre a Catania, per concludersi il 7 novembre ad Avellino.

I biglietti saranno disponibili online a partire da venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 12:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Il calendario completo del tour

Il calendario completo prevede undici date: mercoledì 7 ottobre al Teatro Nuova Dogana di San Marino; venerdì 9 ottobre all’Auditorium Conciliazione di Roma; lunedì 12 ottobre al Teatro Clerici di Brescia; mercoledì 14 ottobre al Teatro Colosseo di Torino; venerdì 16 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova; domenica 18 ottobre all’Europauditorium di Bologna; martedì 20 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano; venerdì 23 ottobre al Palatour di Bitritto (BA); martedì 3 novembre al Teatro Verdi di Firenze; giovedì 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania; sabato 7 novembre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

L’annuncio conferma un progetto che toccherà diverse regioni italiane, dal nord al centro e al sud, oltre a San Marino.

Il percorso artistico di Sal Da Vinci

Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, ha annunciato il tour subito dopo la conferma della sua partecipazione al Festival di Sanremo, in programma nel febbraio 2026. Il tour arriva dopo il successo del concerto evento “Stasera… che sera”, trasmesso su Canale 5.

La tournée è prodotta da Vivo Concerti, che si occuperà della vendita dei biglietti online e nei punti autorizzati, secondo le date e gli orari comunicati.

Questa iniziativa rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell’artista napoletano, da sempre in equilibrio tra tradizione melodica e approccio moderno, con una forte presenza nel teatro, suo luogo privilegiato di espressione artistica.