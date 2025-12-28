Il Sorrento Film & Food Festival si aprirà con un gala inaugurale che vedrà protagonisti Philip Palmer e Marco Zurzolo. L'evento si terrà il 2 gennaio al Teatro Tasso di Sorrento, dove il festival premierà la grande musica, un elemento centrale di questa originale formula che unisce arte, enogastronomia e cultura italiana, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Phil Palmer, chitarrista di fama internazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner e Robbie Williams, lasciando un segno indelebile nella storia del pop e del rock con il suo stile inconfondibile.

Al suo fianco, Marco Zurzolo, sassofonista di riferimento del jazz e della contemporanea italiana e docente presso l’Università della Musica di Salerno, offrirà un'esibizione intensa e raffinata insieme ai giovani musicisti dell’ateneo, creando un dialogo virtuoso tra formazione e talento.

Durante il gala inaugurale, saranno assegnati premi speciali a Numa Palmer e a Moreno Conficconi, quest’ultimo insieme alla Paradise Band. Il riconoscimento è motivato dall’eccellenza musicale e dal forte impatto artistico e televisivo della formazione, emersa dal late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini su Rai Due.

La quarta edizione del Sorrento Film & Food Festival prevede un ricco programma di proiezioni gratuite fino al 6 gennaio.

La serata inaugurale sarà aperta dalla proiezione speciale del film “Superman” e sarà conferito un premio speciale al cortometraggio “Holocaust Day”, a sottolineare la vocazione del festival di coniugare spettacolo, memoria e impegno civile.

Cinema, musica e territorio: il Sorrento Film & Food Festival

Il Sorrento Film & Food Festival, a partire dal 2022, propone un modello culturale multidisciplinare, unendo cinema, musica ed eccellenze gastronomiche nella suggestiva cornice della penisola sorrentina. Il festival si svolge principalmente al Teatro Tasso e coinvolge protagonisti del cinema, della musica e della cucina, grazie a un comitato scientifico e artistico coordinato da figure come Enrico Vanzina, Dimitri Skofic e presieduto da Franco Nero.

Le proiezioni, aperte al pubblico, includono anteprime e film di successo dell’ultima stagione, come “Vermiglio” di Maura Delpero, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, “Parthenope” di Paolo Sorrentino, “Challengers” di Luca Guadagnino e “Furiosa – A Mad Max Saga” di George Miller. Inoltre, la sezione Comedy propone titoli come “Me contro te – Operazione spie” e “Natale ai Caraibi”.

Memoria e convivialità al centro del festival

Il premio speciale al cortometraggio “Holocaust Day” evidenzia l’attenzione del festival verso temi di memoria storica e riflessione civile. L’opera racconta una rappresentazione scolastica israeliana della Giornata della Memoria, affrontando con delicatezza questioni di identità e stereotipi.

L’apertura con “Superman” aggiunge un elemento di leggerezza e celebrità popolare a un programma che mira a favorire il dialogo generazionale e culturale.

Il coinvolgimento diretto della musica nel gala inaugurale, con artisti come Palmer e Zurzolo, dimostra la capacità del festival di valorizzare professionalità consolidate e talenti emergenti, contribuendo al dialogo intergenerazionale in chiave culturale e formativa. Il connubio tra musica, cinema e memoria trova quindi un punto di incontro in questo evento, che proseguirà fino al 6 gennaio coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati di arti contemporanee.