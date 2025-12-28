Il Sorrento Film & Food Festival, evento di spicco nel panorama culturale campano, inaugurerà la sua nuova edizione il 2 gennaio 2026 con un gala dedicato alla grande musica. Protagonisti della serata saranno il chitarrista britannico Phil Palmer e il sassofonista napoletano Marco Zurzolo, entrambi premiati per il loro contributo artistico. L’evento, nella suggestiva cornice di Sorrento, unisce cinema, musica e cultura gastronomica, offrendo riconoscimenti a personalità di spicco del panorama nazionale e internazionale.

Oltre a Palmer e Zurzolo, il festival premierà anche Numa Palmer e Moreno Conficconi, sottolineando la volontà della manifestazione di valorizzare la diversità e la ricchezza della scena musicale contemporanea.

Il gala inaugurale rappresenta un momento di incontro tra generi e generazioni, confermando il ruolo del Sorrento Film & Food Festival nella promozione delle eccellenze artistiche e culturali.

Cinema, musica e gastronomia: un festival a 360 gradi

Il Sorrento Film & Food Festival si distingue per la sua capacità di coniugare arte cinematografica, musica e tradizioni gastronomiche del territorio. Ogni anno, la manifestazione attrae artisti, registi, musicisti e chef di fama, contribuendo a promuovere Sorrento come polo di creatività e innovazione. L’edizione 2026 si aprirà all’insegna della musica, con premi che sottolineano il valore della contaminazione tra generi e culture.

Nelle passate edizioni, il festival ha ospitato anteprime di film, incontri con grandi nomi della cultura e dello spettacolo e degustazioni che valorizzano il dialogo tra le arti.

La presenza di artisti come Phil Palmer e Marco Zurzolo rafforza il legame tra la manifestazione e la grande musica, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare da vicino protagonisti della scena internazionale e nazionale.

I protagonisti premiati

Phil Palmer, chitarrista britannico noto per le sue collaborazioni con artisti come Dire Straits, Eric Clapton e Tina Turner, e Marco Zurzolo, sassofonista e compositore tra i più apprezzati della scena jazz italiana, saranno al centro della cerimonia inaugurale. Insieme a loro, riceveranno un riconoscimento anche Numa Palmer e Moreno Conficconi, a testimonianza dell’attenzione del festival alle diverse espressioni della musica contemporanea.

Il Sorrento Film & Food Festival si conferma un appuntamento di rilievo per la promozione delle eccellenze artistiche e culturali, con un programma ricco di incontri, proiezioni e degustazioni che valorizzano il dialogo tra le arti e le culture.