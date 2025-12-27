Il Sorrento Film & Food Festival (SorrentoFFF) ha premiato il cortometraggio "Holocaust Day" di Yevgeny Gratvol. La cerimonia si è svolta il 26 dicembre 2025, durante la quarta edizione della manifestazione nella città campana. Il festival, che unisce cinema e cultura, ha scelto di premiare un'opera che affronta il tema della memoria dell’Olocausto, sottolineando l’importanza di non dimenticare le tragedie del passato.

"Holocaust Day", della durata di 27 minuti, è stato riconosciuto per la sua capacità di raccontare con intensità e sensibilità una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.

Il cortometraggio di Gratvol si è distinto tra le opere presentate, ricevendo il plauso della platea e degli organizzatori. La scelta di premiare un lavoro dedicato alla Shoah conferma l’attenzione del SorrentoFFF verso tematiche di grande rilevanza storica e sociale.

Un festival giovane ma significativo

Il Sorrento Film & Food Festival, giunto alla sua quarta edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale locale. La manifestazione si propone di valorizzare il cinema come strumento di riflessione e dialogo, offrendo spazio a opere che affrontano temi di attualità e memoria. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e la presentazione di film e cortometraggi provenienti da diversi paesi.

La premiazione di "Holocaust Day" rappresenta un momento centrale del festival, che si distingue per l'attenzione ai valori della memoria e della consapevolezza storica. Il SorrentoFFF si conferma così un’occasione per promuovere la cultura cinematografica e sensibilizzare il pubblico su questioni fondamentali attraverso il linguaggio del cinema.

Il cinema come veicolo di memoria

La scelta di premiare un cortometraggio dedicato all’Olocausto sottolinea il ruolo del cinema come veicolo di memoria e strumento di educazione. "Holocaust Day" di Yevgeny Gratvol si inserisce in un percorso di valorizzazione delle opere che contribuiscono a mantenere viva l’attenzione sulle tragedie del passato, affinché non vengano dimenticate dalle nuove generazioni.

Il Sorrento Film & Food Festival, pur essendo una manifestazione giovane, si sta affermando come spazio di confronto e crescita culturale, capace di attrarre l’interesse di pubblico e addetti ai lavori. L’attenzione riservata a tematiche di grande impatto sociale testimonia la volontà degli organizzatori di offrire un contributo significativo al dibattito culturale contemporaneo.