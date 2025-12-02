Stefania Sandrelli, tra le più celebri interpreti del cinema italiano e nota per la sua lunga carriera tra film d'autore e commedie di successo, è stata ospite del programma televisivo "Belve" condotto da Francesca Fagnani. Durante la puntata, andata in onda il primo dicembre 2025, Sandrelli ha condiviso con il pubblico un ricordo personale che risale ai suoi anni giovanili trascorsi insieme al cantautore Gino Paoli, con cui ha avuto una profonda relazione sentimentale. L'episodio riguarda un momento vissuto a piazza San Pietro, un luogo emblematico della città di Roma, simbolo universale per il mondo cattolico e meta di pellegrinaggio internazionale.

Un aneddoto personale tra arte e vita nell’Italia degli anni Sessanta

Nel corso dell’intervista, Sandrelli ha descritto la particolare atmosfera di piazza San Pietro in quegli anni, inserendo il suo racconto nel contesto più ampio dell’Italia degli anni Sessanta. L'incontro tra Sandrelli e Paoli, entrambi già noti per il loro contributo rispettivamente al cinema e alla musica leggera italiana, ha rappresentato un punto di riferimento nella cultura popolare nazionale. La relazione tra i due, pur seguita dai media per lungo tempo, è sempre stata raccontata con riserbo dagli stessi protagonisti. L’aneddoto narrato da Sandrelli rigurda lintimità consumata con Gino Paoli sulla scalinata della Basilica ,in un momento dove non c'era nessuno.

L’intervista concessa a "Belve" è stata occasione anche per riflessioni più generali sull’evoluzione del rapporto tra mondo dello spettacolo, privacy e comunicazione contemporanea. Il racconto personale, infatti, mette in luce quanto le esperienze degli artisti contribuiscano a definire l’immaginario collettivo attraverso connessioni tra passato e presente. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Basilica di San Pietro, la piazza rappresenta ancora oggi uno spazio di incontro aperto a cittadini romani, turisti e protagonisti della cultura italiana.