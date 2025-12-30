Netflix ha portato il Sottosopra a Milano con “Stranger Sounds”, un concerto dedicato alla colonna sonora di Stranger Things, andato in scena lunedì 29 dicembre al Fabrique. L’evento ha anticipato il finale della quinta stagione, in uscita il 1° gennaio 2026 alle due di notte su Netflix.

La serata ha trasformato il Fabrique in una riproduzione dell’immaginaria Hawkins, con scenografie evocative, varchi dimensionali e ambientazioni anni Ottanta. Sul palco si sono alternati Manuel Agnelli (che ha reinterpretato “Should I Stay or Should I Go” dei Clash), Francesca Michielin (su “Running Up That Hill” di Kate Bush), Rose Villain (con un set ispirato a Madonna e Talking Heads) e Mahmood, che ha chiuso con l’intensa “Who Wants to Live Forever” dei Queen; hanno accompagnato le performance i Rockin’1000 Power 50.

La conduzione è stata affidata a Federico Russo di Radio Deejay.

L’organizzazione dell’esperienza ha previsto suggerimenti per il pubblico: outfit in stile anni Ottanta, t-shirt dell’Hellfire Club, drink a tema, una speciale edizione della rivista “Cioè”, luci rosse e atmosfere collettive hanno completato l’immersione nello spirito della serie.

Musica e scenografie: il concerto-evento

Il Fabrique, situato in via Gaudenzio Fantoli 9 a Milano, è stato trasformato in una Hawkins musicale grazie a scenografie curate nei dettagli. Demogorgoni, statue a dimensione reale, televisioni catodiche, cartelli stradali anneriti e scorie finte hanno accompagnato l’esperienza immersiva, mentre i ballerini riproponevano sequenze iconiche della serie.

Il pubblico, spesso mascherato in look anni Ottanta con denim, fascette fluorescenti o t-shirt del club immaginario, ha creato l’atmosfera, dividendosi tra coriandoli e proiezioni di scene su due palcoscenici bilanciati tra performance live e immagini originali della serie.

L'attesa per il gran finale

“Stranger Sounds” è parte di una strategia pensata da Netflix Italia, in collaborazione con l’agenzia Dude, che ha puntato sulla musica e l’evento fisico per trasformare l’attesa del finale in un’esperienza condivisa. Stefania Duico, Head of Marketing di Netflix Italia, ha dichiarato che l’iniziativa mirava a “trasformare la fine della serie in un grande evento collettivo”, con artisti italiani che hanno reinterpretato i pezzi più iconici della serie.

Il concerto è stato gratuito previa registrazione, con posti esauriti e lista d’attesa ancora aperta sul sito dedicato.

La musica è stata la protagonista assoluta: pezzi come “Running Up That Hill” di Kate Bush e “Master of Puppets” dei Metallica, che hanno segnato le classifiche grazie alla serie, sono stati reincarnati in chiave live per una celebrazione intensa e nostalgica.