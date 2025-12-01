I Subsonica hanno annunciato un nuovo progetto speciale, intitolato “Cieli su Torino”, che prevede quattro concerti nella loro città d’origine pensati per celebrare i trent’anni di attività del gruppo. L’annuncio arriva a inizio dicembre 2025 e si inserisce nel percorso di avvicinamento a un anniversario simbolico per una delle band più rappresentative della scena rock ed elettronica italiana.

L’idea al centro di “Cieli su Torino” è quella di trasformare la ricorrenza in un’occasione per ripercorrere la storia del gruppo insieme al pubblico, mettendo al centro il rapporto con la città che ne ha visto la nascita nella seconda metà degli anni Novanta.

Le quattro date torinesi vengono presentate come tappe complementari di un unico racconto, con l’obiettivo di attraversare diverse fasi del percorso artistico dei Subsonica e, allo stesso tempo, alcuni dei luoghi chiave della vita culturale cittadina.

Il titolo del progetto richiama esplicitamente “I cieli su Torino”, uno dei brani più noti del gruppo e tra i simboli del legame tra la band e il capoluogo piemontese. La scelta di riprendere quel riferimento sottolinea la volontà di costruire un omaggio ragionato, non solo celebrativo, a una città che ha fatto da sfondo e da laboratorio sonoro per molte delle intuizioni musicali del collettivo.

Quattro concerti per raccontare una storia cittadina e nazionale

Nel presentare “Cieli su Torino”, i Subsonica spiegano che le quattro serate non saranno semplicemente una replica di uno stesso spettacolo, ma parti di un progetto unitario. L’idea è di dedicare ciascun concerto a un diverso momento della loro storia, alternando successi noti al grande pubblico a brani meno frequentemente eseguiti dal vivo, con l’attenzione a restituire anche i cambiamenti sonori e di scrittura avvenuti in quasi tre decenni.

Il calendario dettagliato delle date, così come la distribuzione dei repertori serali, viene delineato come un percorso che attraversa l’intera carriera del gruppo. Dall’esordio discografico di fine anni Novanta, periodo in cui la band ha iniziato a farsi conoscere nei circuiti indipendenti, fino alle produzioni più recenti, il progetto promette di offrire una panoramica estesa della loro evoluzione, mantenendo il baricentro a Torino.

La scelta di concentrare la celebrazione in quattro concerti torinesi, invece che in un singolo grande evento, mette in rilievo il ruolo della città non solo come sfondo affettivo, ma come elemento narrativo. Ogni data si inserisce nella trama complessiva di “Cieli su Torino” come un capitolo distinto, pensato per dialogare con il pubblico locale e, nello stesso tempo, con chi vorrà raggiungere il capoluogo piemontese da altre regioni per l’occasione.