Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha registrato un esordio straordinario tra il 25 e il 26 dicembre 2025. Nel solo giorno di Natale ha incassato 5.671.922 euro, con una quota di mercato del 78,8 %, trainando il box office italiano a oltre 7 milioni di euro complessivi, un risultato che non si vedeva dal 2011.

Il giorno seguente, a Santo Stefano, l’incasso è salito a 7.918.273 euro, segnando un +37 % rispetto all’esordio e portando il totale a 13.766.122 euro in due giorni. Il film ha raccolto 973.703 presenze nella seconda giornata e ha fatto registrare una media per copia di 10.715 euro, conquistando il 70,8 % del mercato: più di sette spettatori su dieci hanno visto Buen Camino.

Il film, distribuito da Medusa Film, ha già superato l’incasso complessivo di Avatar – Fuoco e cenere, fermo a 12,196 milioni, e ha contribuito a portare il mercato del 26 dicembre a 11.182.822 euro, uno dei migliori risultati di sempre per questa giornata, terzo dopo il 2010 e il 2009.

Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, ed è una produzione di Indiana Production in collaborazione con Medusa Film, Mzl, Netflix e la società Vuelta. L’elevata domanda ha mandato in tilt i siti di prevendita di diversi cinema.

Il ritorno della coppia Zalone–Nunziante

Buen Camino è il sesto film con protagonista Checco Zalone, e rappresenta il ritorno della coppia Zalone–Nunziante dopo quasi un decennio di assenza dal grande schermo.

Distribuito nelle sale italiane a partire dal 25 dicembre 2025, il film è stato portato in circa 900 cinema per un totale di oltre 1.200 sale, una diffusione capillare che ha favorito l’ampia copertura territoriale e l’alta performance al botteghino. In termini di mercato, il film ha superato i precedenti successi di Zalone, quali Quo vado? (2016), che aveva conquistato il 65,6 % del mercato, e Tolo Tolo (2020), con il 75,7 %.

La trama e i protagonisti

Il protagonista, interpretato da Checco Zalone, è un erede ricco e viziato che parte alla ricerca della figlia adolescente, Cristal, lungo il Cammino di Santiago, in un viaggio che lo costringe a confrontarsi con se stesso e a riconsiderare le proprie priorità.

La figura del comico pugliese emerge come protagonista e autore (scrive la sceneggiatura insieme a Nunziante), mentre il cast include, tra gli altri, Letizia Arnò nel ruolo della figlia e Martina Colombari. La storia incarna un cambiamento nel modello comico di Zalone: non viene presa in giro la massa, bensì le élite, spostando lo sguardo verso una satira personale e contemporanea.

L’esordio ha coinvolto in modo omogeneo tutte le regioni italiane, senza concentrazione geografica – successo che supera anche quello regionale del sud Italia o della Puglia, tradizionalmente territori più forti per Zalone.