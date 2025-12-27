Il libro "Per Cesare" di Alberto Angela ha superato le 110.000 copie vendute in circa un mese dalla pubblicazione, confermando il forte interesse del pubblico per le opere di divulgazione storica dell’autore. Il volume, edito da HarperCollins, è incentrato sulla figura di Giulio Cesare, una delle personalità più influenti e discusse della storia romana. L'editore ha annunciato che questo risultato di vendita è stato raggiunto nel periodo compreso tra il 29 novembre e il 27 dicembre 2025.

L’importanza di questo traguardo è accentuata anche dal successo dei precedenti lavori di Angela, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei principali autori italiani nell’ambito della divulgazione storica.

Nel libro, l’autore affronta "uno dei più grandi leader della storia romana" e si propone di "raccontare l’uomo oltre il mito, svelandone la complessità attraverso documenti e testimonianze delle sue epoche".

Il successo editoriale di Alberto Angela

Con lo stile rigoroso che lo contraddistingue, Alberto Angela offre con "Per Cesare" un viaggio attraverso le tappe più significative della vita del celebre condottiero romano. La narrazione parte dagli anni giovanili di Cesare fino agli avvenimenti che ne hanno segnato l’ascesa e il declino. L'opera si distingue per il costante riferimento alle fonti storiche e per la capacità di rendere accessibili temi complessi a un vasto pubblico.

Il successo di "Per Cesare" si inserisce nel solco delle precedenti pubblicazioni di Angela dedicate ai personaggi fondamentali della storia di Roma.

La risposta positiva dei lettori conferma l'attenzione crescente verso i libri di divulgazione e la centralità del passato romano nell'immaginario collettivo italiano.

Giulio Cesare: storia e mito

Giulio Cesare, protagonista del volume, è stato oggetto di numerosi studi e pubblicazioni. Il suo profilo, fatto di conquiste militari, riforme politiche e una fine tragica, continua ad affascinare studiosi e appassionati. Anche grazie a lavori come quello di Angela, la figura di Cesare rivive e stimola l’interesse di un pubblico ampio, dalle scuole agli appassionati di storia romana.