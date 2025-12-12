La fiera Testo svela i primi grandi nomi della sua quinta edizione. Dal 27 febbraio all’1 marzo 2026, alla Stazione Leopolda di Firenze, l’editoria contemporanea tornerà al centro del dibattito culturale con due protagonisti di rilievo mondiale: Arturo Pérez-Reverte e Yasmina Reza, primi ospiti internazionali ufficializzati della manifestazione.

Arturo Pérez-Reverte a Firenze con il nuovo romanzo

Tra gli scrittori spagnoli più letti e tradotti al mondo, Arturo Pérez-Reverte porterà a Testo il suo ultimo lavoro, Il problema finale, presentato in anteprima italiana.

Il romanzo segna l’ingresso dell’autore nel catalogo della casa editrice Settecolori ed è un dichiarato omaggio alla grande tradizione del giallo classico.

Ex inviato di guerra, autore di titoli diventati bestseller internazionali come Il club Dumas, La tavola fiamminga, Il maestro di scherma e della celebre saga di Capitano Alatriste, Pérez-Reverte continua a muoversi tra avventura, storia e riflessione letteraria. Nel nuovo libro, il richiamo ai maestri del genere – da Arthur Conan Doyle ad Agatha Christie – si intreccia con una narrazione elegante e densa di tensione.

Yasmina Reza presenta Da nessuna parte

Domenica 1 marzo 2026 sarà invece dedicata a Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese di origini iraniane e ungheresi, tra le voci più influenti del teatro e della narrativa contemporanea.

A Firenze presenterà Da nessuna parte, in uscita in Italia a febbraio per Adelphi.

Autrice di opere teatrali iconiche come Art e Il Dio del massacro, Reza è conosciuta per la sua capacità di scandagliare i rapporti umani, le fragilità emotive e i conflitti sotterranei della società contemporanea. Il nuovo libro si inserisce in questo solco, confermando uno stile asciutto e penetrante.

Omaggio a Richard Yates nel centenario della nascita

Accanto ai grandi ospiti internazionali, la quinta edizione di Testo renderà omaggio a Richard Yates, figura centrale del realismo americano del secondo Novecento, nel centenario della sua nascita (1926–2026). Giornalista, ghostwriter – scrisse anche discorsi per Robert Kennedy – e scrittore di culto, Yates è autore di romanzi come Revolutionary Road ed Easter Parade, oltre alle raccolte Undici solitudini e Bugiardi e innamorati.

Per l’occasione, il salone ospiterà un evento speciale dedicato al volume Richard Yates – Un artista americano (minimum fax), curato da Seymour Lawrence, suo storico editor, con contributi e testimonianze di autori e critici come Kurt Vonnegut, Gina Berriault, Andre Dubus e Mary Robinson.