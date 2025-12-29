Il primo gennaio 2026, Yannick Nézet-Séguin farà il suo debutto sul podio del tradizionale Concerto di Capodanno di Vienna, uno degli eventi musicali più seguiti a livello internazionale. Nézet-Séguin, direttore musicale della Metropolitan Opera di New York, dell’Orchestre Métropolitain di Montréal e della Philadelphia Orchestra, dirigerà per la prima volta i Wiener Philharmoniker in questa occasione, succedendo a Riccardo Muti, che sarà alla guida dell’edizione del 2025.

Dopo l’annuncio, i Wiener Philharmoniker hanno sottolineato come Nézet-Séguin abbia già collaborato con l’orchestra nel corso degli anni, dimostrando grande affinità con il repertorio classico e romantico tedesco.

“Siamo lieti di avere Yannick Nézet-Séguin alla guida del Concerto di Capodanno 2026, un direttore dalla riconosciuta sensibilità musicale e dalla solida esperienza internazionale”, ha dichiarato il presidente dei Wiener Philharmoniker.

Il Concerto di Capodanno e la tradizione dei Wiener Philharmoniker

Il Concerto di Capodanno di Vienna è un appuntamento fisso per milioni di spettatori in tutto il mondo, trasmesso in televisione in oltre novanta paesi e seguito ogni anno da un pubblico di circa 50 milioni di persone. Il repertorio principale del concerto è costituito dalle musiche della famiglia Strauss e di altri autori del classicismo viennese, nella cornice della Musikverein, tra le più celebri sale da concerto d’Europa.

L’evento, istituito nel 1941, ha visto alternarsi alla guida alcune delle più illustri bacchette internazionali. Nell’ultimo decennio hanno diretto il concerto direttori quali Riccardo Muti, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim e Andris Nelsons. Il Musikverein di Vienna, sede storica sia del concerto sia dell’orchestra, ospita la performance nella sua Goldener Saal, con una capienza di 2.000 posti e un’acustica considerata tra le migliori al mondo.

Yannick Nézet-Séguin: carriera e rapporti con Vienna

Nato nel 1975 a Montréal, Yannick Nézet-Séguin è riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti direttori della sua generazione. Oltre ai suoi incarichi stabili a Montréal, New York e Philadelphia, vanta una collaborazione pluriennale con il Wiener Staatsoper e numerose apparizioni con i Wiener Philharmoniker anche durante il celebre Festival di Salisburgo.

Nézet-Séguin si distingue per la versatilità e la profondità delle sue interpretazioni, che spaziano dal grande repertorio romantico alle partiture contemporanee.

La presenza di Nézet-Séguin al Concerto di Capodanno 2026 segna un momento significativo anche per il panorama musicale internazionale, offrendo una rilettura personale, seppur fedele alla tradizione, di un repertorio molto amato dal pubblico. Il debutto al Musikverein rappresenta un ulteriore riconoscimento alla carriera del direttore canadese e rafforza i suoi legami con la realtà musicale viennese, già consolidati dai frequenti inviti nei principali teatri della città.