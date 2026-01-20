Dal 19 gennaio al 3 maggio, la Fondazione MAST di Bologna ospita la mostra "Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni". L'esposizione propone un dialogo tra le opere pittoriche di due figure centrali dell’arte del Novecento, offrendo un confronto tra due visioni artistiche distanti nel tempo, ma unite dall’interesse per la luce, il colore e il paesaggio. L’evento, curato da Gianfranco Maraniello, si svolge in uno degli spazi più dinamici della scena culturale bolognese, rafforzando il ruolo della città nell’accoglienza di progetti dedicati ai grandi artisti internazionali.

La mostra presenta una selezione di trenta opere di Etel Adnan, artista e poetessa di origini libanesi e statunitensi, realizzate tra il 1960 e il 2020, affiancate a sedici nature morte e paesaggi di Giorgio Morandi, datati tra il 1921 e il 1962. L’allestimento mette in relazione le “vibrazioni cromatiche” delle composizioni di Adnan con le variazioni tonali di Morandi. Il curatore sottolinea come le opere si confrontino sulla percezione del paesaggio e della realtà visibile, generando un dibattito visivo che amplia l'esperienza dello spazio. La rassegna include anche un focus sull’ultimo periodo di attività di Adnan, in cui l’artista intensifica il lavoro sul colore puro.

Un dialogo tra maestri del Novecento

Etel Adnan (1925-2021) si distingue per la sua poetica visiva improntata all’astrazione lirica, che unisce influenze della cultura araba e occidentale. Le sue tele, spesso di piccolo formato, si concentrano su forme elementari e colori saturi, trasmettendo una profonda relazione tra artista e natura. Giorgio Morandi (1890-1964), tra i più celebri pittori italiani del XX secolo, ha sviluppato una poetica fondata sulla ripetizione e la variazione di soggetti semplici: bottiglie, vasi, paesaggi dei dintorni di Bologna. Le sue opere esposte al MAST appartengono sia agli anni di formazione sia alla maturità, documentando l’evoluzione dello stile dal realismo agli esiti più sintetici e contemplativi.

Il percorso espositivo, arricchito da materiali d’archivio e apparati didattici, permette di approfondire la ricerca di entrambi gli artisti sulla luce come strumento di conoscenza. L’incontro tra Adnan e Morandi invita a osservare la realtà attraverso la lente delle emozioni, della memoria e dell’intuizione.

La Fondazione MAST e l'arte a Bologna

La Fondazione MAST (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia), inaugurata nel 2013 e situata nel quartiere bolognese di Reno, è uno spazio culturale noto per la promozione di arte e innovazione, con particolare attenzione alle mostre fotografiche e ai linguaggi visivi contemporanei. L’edificio, progettato dallo Studio Labics, ospita regolarmente eventi dedicati a temi tra industria, lavoro e arte, oltre a rassegne di respiro internazionale come la Biennale Foto/Industria.

Il centro si distingue per la sua apertura al pubblico e l’attenzione alla didattica, offrendo percorsi espositivi accessibili e multidisciplinari.

L’allestimento di “Vibrazioni” si inserisce in un territorio ricco di istituzioni museali come il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e la Pinacoteca Nazionale, contribuendo all’offerta culturale della città. Negli ultimi anni la Fondazione MAST si è affermata come uno dei poli principali per l’arte contemporanea in Emilia-Romagna, stimolando il dibattito tra pubblico, artisti e curatori su temi attuali. La mostra su Adnan e Morandi si colloca in questa strategia di valorizzazione del dialogo tra culture artistiche internazionali e patrimonio locale.