La Chiesa del Carmine di Catania farà da cornice al concerto “Apocalisse di Bellezza: Il Respiro del Creato” il 17 gennaio 2026 alle ore 21:00. L’iniziativa, che fonde devozione, arte e spiritualità, è un omaggio a Sant’Agata.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comitato ufficiale dei festeggiamenti agatini e il Coro lirico siciliano, sotto la direzione di Francesco Costa.

Unione di arte e spiritualità

Il concerto intreccia due celebrazioni centenarie: il nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata e l’ottavo centenario dell’abbraccio mistico di San Francesco con il Creato.

In questo contesto, la suite ispirata al film “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli, diventa il cuore dell’omaggio, celebrando anche il centenario della nascita del compositore Riz Ortolani.

La musica come elevazione spirituale

La performance trasforma la navata barocca in un luogo di preghiera collettiva, dove le melodie evocano il misticismo francescano, la purezza di Ortolani e la sacralità di Ennio Morricone. Il Coro lirico siciliano e l’ensemble orchestrale daranno vita a un’esperienza sensoriale che trascende il semplice concerto, invitando alla cura reciproca e del creato.

Chi è Francesco Costa

Francesco Costa è il direttore stabile del Coro lirico siciliano, una realtà vocale di rilievo nel panorama musicale regionale. Sotto la sua guida, il coro ha consolidato un repertorio che spazia dal sacro al lirico, contribuendo alla valorizzazione della tradizione corale siciliana.