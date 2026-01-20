In concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina, il Museo d’Arte e Scienza ospita un premio internazionale che unisce disciplina atletica e creatività. Sotto la guida di Francesca Callipari, 40 talenti tra artisti e poeti esporranno nelle sale del Mas - Museo d'Arte e Scienza di Milano.

Mentre la città si prepara a diventare il cuore del mondo sportivo con le Olimpiadi di Milano-Cortina, il panorama culturale milanese risponde con un evento di caratura internazionale: la prima edizione dell’Olympus Arts Awards. Ideato dalla FC ART CURATOR EVENTS in collaborazione con I Love Italy News Arte e Cultura, il premio si propone di esplorare la "resilienza", quel punto di contatto invisibile ma potente tra lo sforzo dell’atleta e la ricerca dell'artista.

Un percorso tra fatica, luce e rinascita

Il premio non è solo una celebrazione estetica, ma un’indagine sulla condizione umana divisa in quattro grandi aree tematiche. Si parte da "Il Gesto: Corpo e Materia", dove la fatica e la lotta fisica diventano arte visiva, per passare a "La Luce", simbolo di estasi e velocità. Il cuore pulsante dell'iniziativa resta però la "Rinascita e Rigenerazione", un inno alla capacità di rialzarsi dopo le sfide, culminando nel tema dell' "Amore" come motore di equilibrio universale tra corpo e mente.

"L’arte non è solo estetica, ma una forza capace di trasformare le sfide in bellezza," afferma la direttrice Francesca Callipari.

"Attraverso questo premio, vogliamo celebrare chi ha il coraggio di narrare la rinascita, l'amore e le altre tematiche che abbiamo scelto attraverso il proprio linguaggio espressivo, mantendo viva l'arte come strumento di sensibilizzazione e come linguaggio, capace di abbattere ogni barriera linguistica o geografica."

La prestigiosa cornice del Museo d'Arte e Scienza

L'appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso il MAS - Museo d'Arte e Scienza di Milano.

La cerimonia di premiazione si terrà nella Sala degli Arazzi del Museo, mentre le opere e le poesie selezionate saranno esposte fino al 20 febbraio nelle sale dedicate a Leonardo Da Vinci, creando un ponte ideale tra il genio del Rinascimento e la creatività contemporanea.

Una giuria d'eccellenza per valorizzare i talenti

A guidare il corpo giudicante è Francesca Callipari, nota critica d'arte e Art advisor, affiancata da un team multidisciplinare che unisce accademia, letteratura e psicologia. Tra i giurati figurano la docente di simbologia e Presidente di ARS EUROPA, Cinzia Ligas, la poetessa, scrittrice e traduttrice Yuleisy Cruz Lezcano, l'artista e poetessa Elena Alupei (fondatrice dell'Astrattismo romantico), l'artista, poeta e scrittore Giampiero Murgia e Francesco Spilabotte, esperto nel campo della Psicologia Clinica e della Psicologia dell'Arte e della Letteratura.

I vincitori — 30 artisti e 10 poeti — riceveranno il trofeo ufficiale ed esporranno fisicamente opere e poesie.

L'evento darà spazio anche ad altri talenti selezionati attraverso una video-esposizione su maxischermo, garantendo a tutti i partecipanti una medaglia ufficiale a testimonianza del valore del loro contributo.

La mostra

La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 al 20 febbraio 2026. L’inaugurazione rappresenta un momento di incontro fondamentale per il sistema arte a Milano in un anno così strategico per la città.