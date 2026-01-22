Dal 2 aprile al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi ospiterà la mostra “Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti”, un omaggio al ruolo di Firenze nella diffusione del movimento Art Déco in Italia e in Europa.

L’esposizione, promossa dalla Città metropolitana di Firenze e organizzata dalla Fondazione Muse, con la curatela di Lucia Mannini, ripercorre un decennio di grande fermento creativo, durante il quale Firenze si distinse come laboratorio di arti applicate, moda, design, teatro e arti decorative. Il percorso espositivo include ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi di scena, con l'intento di ricreare il clima culturale degli anni Venti, mettendo in risalto il dialogo tra artisti e manifatture capaci di innovare la tradizione, aprendosi alle avanguardie e al gusto internazionale.

Tra le opere esposte, spiccano il contributo di Gio Ponti per Richard‑Ginori, le creazioni di Galileo Chini, le proposte di Thayaht, i gioielli commissionati dall’alta società internazionale, le sete amate da Gabriele D’Annunzio e i manifesti pubblicitari di grande impatto. L’obiettivo è offrire una visione ampia e internazionale del Déco fiorentino, sottolineandone la rilevanza nel contesto nazionale e internazionale.

Firenze e il contesto culturale europeo

La mostra si inserisce in un contesto culturale più ampio, in cui Firenze emerge non solo come custode del passato, ma come centro creativo in grado di interagire con le correnti artistiche europee. Studi e iniziative culturali recenti hanno messo in luce il contributo della città alla stagione del Déco.

Già nel 2025, la Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze aveva curato il ciclo di conferenze “La stagione del Déco”, con approfondimenti sul pochoir e la graphic art, focalizzandosi anche sulla figura di Giuliano Ercoli e sul volume “Parigi 1925. La nascita del Déco e le arti decorative in Italia” a cura di Lucia Mannini.

Innovazione artistica e artigianato

Negli anni Venti, Firenze si configura come un luogo d'incontro tra tradizione artigianale e modernità. Artisti come Galileo Chini e designer come Gio Ponti rinnovano il ruolo delle manifatture, mentre figure come Thayaht introducono innovazioni formali e funzionali nel campo della moda e del design. Questo clima, raccontato nella mostra, evidenzia la capacità della città di reinterpretare ed esportare un linguaggio estetico in sintonia con le avanguardie europee.

La sede di Palazzo Medici Riccardi, con le sue sale Fabiani, offre un contesto architettonico che coniuga la continuità con le radici storiche e la valorizzazione di spazi espositivi significativi della città. In sintesi, “Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti” invita a un viaggio culturale attraverso forme e materiali che testimoniano il ruolo di Firenze come centro propulsore del Déco, capace di tradurre l’estetica internazionale in un linguaggio locale, aperto e universale.