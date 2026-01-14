Dal 7 febbraio al 27 settembre 2026, Palazzo Reale a Milano ospita la mostra “Le Alchimiste” di Anselm Kiefer, un omaggio monumentale dell’artista tedesco alle figure femminili che hanno segnato la storia dell’alchimia. L’esposizione si tiene nella suggestiva Sala delle Cariatidi e presenta 38, od oltre, quaranta grandi teleri, alcuni dei quali realizzati appositamente per l’occasione. L’evento rappresenta una delle principali iniziative culturali dell’anno a Milano e mette in evidenza l’intento di restituire voce e volto a donne che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del sapere alchemico, spesso ignorate dalla storiografia ufficiale.

Nelle opere esposte a Palazzo Reale, Kiefer ripercorre l’universo mentale e simbolico legato all’alchimia, con un’attenzione particolare per alcune protagoniste femminili come Caterina Sforza, Isabella Cortese, Maria la Giudea, Marie Meudrac, Rebecca Vaughan, Mary Anne Atwood e Anne Marie Ziegler. Attraverso materiali eterogenei – piombo, terra, paglia, fiori secchi, frammenti di lettere – l’artista costruisce un percorso di forte impatto visivo che invita il pubblico a riflettere su temi di trasmutazione, conoscenza e memoria storica.

Anselm Kiefer a Palazzo Reale: un legame speciale

La mostra a Palazzo Reale conferma il ruolo della sede milanese come uno dei principali centri espositivi italiani dedicati all’arte contemporanea e alla memoria storica.

Dopo aver ospitato negli anni molteplici progetti di artisti internazionali, il Palazzo accoglie ora l’intervento site-specific di Kiefer, che ha già avuto modo di esporre in numerosi musei europei. Le sale di rappresentanza si trasformano in luoghi di contemplazione e ricerca, dove le installazioni invitano a riscoprire storie sepolte e a interrogarsi sui processi di trasformazione culturale e personale.

Alla realizzazione dell’evento collaborano il Comune di Milano e le principali istituzioni culturali cittadine, sottolineando l’impegno della città nella valorizzazione di artisti che esplorano tematiche di risonanza storica e sociale. Il pubblico potrà visitare la mostra fino al 27 settembre 2026, con orari prolungati durante i fine settimana e appuntamenti di approfondimento previsti nel calendario ufficiale.

Palazzo Reale e l'arte di Kiefer in Europa: storia e dialogo

Palazzo Reale di Milano, antica residenza dei sovrani e attuale polo culturale, ha una storia plurisecolare segnata da trasformazioni architettoniche e da una progressiva apertura all’arte moderna e contemporanea. Oggi il Palazzo è riconosciuto per la ricchezza della propria programmazione, che include mostre temporanee di arte antica, moderna e contemporanea. Le esperienze espositive di Anselm Kiefer in altri prestigiosi musei – come il Centre Pompidou di Parigi e la Fondazione Cini di Venezia – hanno sempre privilegiato un dialogo diretto tra le sue opere monumentali e gli spazi storici, evidenziando la continuità tra memoria personale, storia collettiva e dimensione artistica.

Kiefer, nato nel 1945, è considerato uno dei massimi interpreti della memoria europea, capace di affrontare nei suoi lavori le tracce del passato e le inquietudini del presente. Le sue opere sono presenti in alcune delle più importanti collezioni pubbliche del mondo. La mostra milanese permette di cogliere il rapporto tra sperimentazione materiale e rielaborazione dei miti, offrendo una nuova prospettiva sul contributo delle donne nella storia della conoscenza.