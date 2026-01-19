Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, presenta la sua prima mostra personale di fotografia, intitolata “Doppia Uso Singola”. L'esposizione si terrà a Parma dal 23 gennaio all’1 marzo presso lo spazio Borgo delle Colonne 28. L’inaugurazione è fissata per venerdì alle 18.30, con la presenza dell’artista. Come la definisce l'autore, non si tratta di «una mostra fotografica ma una mostra di fotografie». Sarà presentata una selezione di circa duecento scatti, provenienti da un archivio di oltre quindici anni, con l’obiettivo di esplorare una meditazione visiva sull’intimità, la potenzialità della solitudine e la molteplicità delle esperienze umane.

Il critico d’arte Domenico De Chirico ha osservato che «Doppia Uso Singola, la sua prima personale, si configura come una meditazione visiva sull’intimità, sul potenziale della solitudine e sulla molteplicità delle esperienze umane». Secondo De Chirico, la fotografia si pone come «una forma di annotazione visiva, intima, individuale, in dialogo e parallela a quello della scrittura», e rappresenta «una continuità con la suggestiva sintassi del suo linguaggio musicale e cinematografico».

La selezione delle immagini è stata curata dalla gallerista Patricia Armocida, che ha individuato il potenziale delle fotografie pubblicate da Colapesce su Instagram. I circa duecento scatti sono suddivisi in tre serie principali: “D.U.S.”, una catalogazione delle camere d’albergo frequentate durante i tour; “Teresa e Anna”, dedicata alla nonna e alla prozia, ritratte nelle loro case simili e al contempo diverse; e “Giorni sfiniti”, immagini intime e simboliche della Sicilia, osservata con uno sguardo esperto e intimo.

Le fotografie, di piccolo formato, racchiudono uno sguardo ironico sulla solitudine e l’intimità quotidiana.

La genesi della mostra

“Doppia Uso Singola” era già stata la prima mostra personale di Colapesce presso la Galleria Patricia Armocida a Milano, tra maggio e giugno del 2025. In quell’occasione erano esposti duecento scatti suddivisi nelle stesse tre serie, tratti da un archivio di oltre milleottocento fotografie realizzate in oltre dieci anni. Gli scatti presentati erano in formati quadrati – venti per venti centimetri e dieci per dieci centimetri – evocativi delle cementine siciliane, stampati su carta Hanhemule PhotoRag ultra smooth 305 gsm. Il progetto espositivo, curato da Patricia Armocida, integrava un testo autografo dell’artista a supporto della lettura delle immagini, arricchendo la dimensione narrativa visiva.

I temi principali dell'esposizione

La mostra si articola attorno alle tre serie che incarnano tematiche intime e simboliche:

D.U.S. : una cronaca privata della solitudine attraverso arredi e oggetti in camere d’albergo, ambienti quotidiani e sospesi che diventano spazi di riflessione.

: una cronaca privata della solitudine attraverso arredi e oggetti in camere d’albergo, ambienti quotidiani e sospesi che diventano spazi di riflessione. Teresa e Anna : un omaggio alle figure familiari, rappresentate con delicatezza nelle loro case, simboli di memoria e affetto intergenerazionale.

: un omaggio alle figure familiari, rappresentate con delicatezza nelle loro case, simboli di memoria e affetto intergenerazionale. Giorni sfiniti: fotografia del paesaggio siciliano, con visioni riflessive e simboliche che ritraggono la solitudine come condizione universale e personale.

Colapesce realizza fotografie senza la presenza diretta di figure umane, preferendo restituire l’umanità attraverso gesti, tracce e spazi abitati.

Le muffe, ad esempio, diventano metafora di entità che colonizzano lo spazio, simboleggiando fenomeni sociali come una forma di turisticizzazione selvaggia, un tema caro all’artista.

«Per Colapesce la fotografia è una forma di annotazione visiva, intima, individuale, in dialogo e parallela a quello della scrittura», si legge nel testo critico, evidenziando la continuità tra le sue pratiche visive e musicali.

La mostra offre uno sguardo inedito su Lorenzo Urciullo, che trasferisce la sua sensibilità musicale in una forma visiva meditativa, sospesa tra documentazione quotidiana e riflessione poetica.

Il progetto si integra in una fase più ampia del suo percorso artistico, in cui alla musica si affiancano narrazioni visive, graphic novel e colonne sonore, proponendo un profilo di artista poliedrico che espande il proprio linguaggio espressivo.