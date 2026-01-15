Hed Mayner, stilista israeliano noto per l'approccio sperimentale al design, presenta la sua nuova collezione durante l'edizione di gennaio 2026 di Pitti Uomo, uno degli appuntamenti di riferimento della moda maschile internazionale. L'evento si svolge a Firenze, nella storica cornice della Fortezza da Basso. La collezione, mostrata in passerella il 14 gennaio 2026, si caratterizza per capi dalle linee oversize e strutture architettoniche, raccontando una ricerca sui volumi e sulla stratificazione, come sottolineato dallo stesso designer. "Costruisco ogni capo come se fosse un ambiente da abitare", ha dichiarato Mayner, evidenziando una filosofia che fonde sartorialità e sensibilità artistica.

La sfilata di Mayner rappresenta uno dei momenti di maggiore attenzione della manifestazione, grazie alla capacità dello stilista di esplorare le possibilità offerte dalla moda oltre le convenzioni tradizionali, con suggestive giacche, cappotti e pantaloni dalle proporzioni generose. L'organizzazione di Pitti Uomo ha voluto sottolineare l'importanza della presenza di designer internazionali, capaci di portare innovazione e nuovi linguaggi alla moda maschile contemporanea. L'edizione in corso conferma Firenze come epicentro del settore, ospitando oltre mille brand provenienti da tutto il mondo e attirando operatori del settore, buyer e stampa specializzata.

Moda e architettura: la ricerca di Hed Mayner

La collezione presentata da Hed Mayner si distingue per il modo innovativo in cui interpreta forme e materiali. L'ispirazione architettonica non si limita solo alle proporzioni, ma si traduce in capi capaci di suggerire una nuova idea di spazio attraverso la sovrapposizione e la combinazione di tessuti. Gli abiti diventano così vere e proprie "costruzioni" in cui convivono elementi di comfort e rigore, con dettagli come le spalle importanti, le lunghezze accentuate e l’utilizzo di colori neutri. Alcuni capi richiamano i volumi dell’edilizia contemporanea israeliana, proponendo così un legame con le origini del designer.

La partecipazione del brand a Pitti Uomo conferma la volontà della manifestazione di valorizzare la dimensione di ricerca che caratterizza oggi la moda maschile.

Attraverso la presenza di figure come Mayner, il salone fiorentino si conferma come laboratorio di sperimentazione e dialogo internazionale.

Pitti Uomo: storia e importanza internazionale

Pitti Immagine Uomo, spesso denominato semplicemente Pitti Uomo, nasce nel 1972 e si svolge due volte l’anno nella Fortezza da Basso, simbolo dell'architettura rinascimentale di Firenze. La manifestazione è curata da Pitti Immagine, ente che promuove il made in Italy e la creatività internazionale nel campo della moda. Nel corso degli anni, Pitti Uomo si è affermata come una delle piattaforme più autorevoli per il lifestyle maschile, richiamando annualmente migliaia di operatori e circa 30.000 visitatori.

La Fortezza da Basso, sede dell'evento, rappresenta un elemento centrale anche dal punto di vista architettonico e culturale: costruita tra il 1534 e il 1537 da Antonio da Sangallo il Giovane, si estende su una superficie di oltre 80.000 metri quadrati.

Nel tempo è stata riconvertita in polo espositivo e congressuale, mantenendo un ruolo chiave per il sistema fieristico internazionale. Grazie a eventi come Pitti Uomo, Firenze si conferma punto di riferimento globale, capace di attrarre creatività e innovazione, in un dialogo costante tra la propria storia e le nuove tendenze mondiali.