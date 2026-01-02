A Roma, nel 2026, prenderà il via un nuovo progetto culturale dedicato a Mario Sironi. Saranno creati un museo e un archivio che custodiranno materiali inediti dell’artista. L’iniziativa si concentrerà sulla Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra in Piazza Adriana, edificio realizzato da Marcello Piacentini e arricchito dalle decorazioni di Sironi. La Quadriennale sarà responsabile della valorizzazione e della gestione degli spazi e delle opere.

Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura, punta a dare nuova importanza a un luogo di grande valore storico e artistico, legato alla memoria del Novecento italiano.

La Casa Madre, già nota per le sue decorazioni e per il contributo di Sironi, diventerà un punto di riferimento per la conservazione e la promozione dell’opera dell’artista, con un’attenzione particolare ai materiali d’archivio e ai documenti inediti.

Un nuovo centro per la memoria di Sironi

L’obiettivo principale della nuova struttura è offrire al pubblico e agli studiosi un centro di riferimento per la ricerca e la conoscenza su Mario Sironi. L’archivio raccoglierà documenti, lettere, schizzi e materiali fotografici, contribuendo a una comprensione più ampia della figura dell’artista e del suo ruolo nella storia dell’arte italiana. Il museo e l’archivio troveranno spazio all’interno della Casa Madre, valorizzando così anche l’edificio stesso come testimonianza architettonica e artistica del periodo.

La Quadriennale si occuperà della gestione e della programmazione delle attività, con l’intento di rendere accessibili i materiali e di promuovere iniziative di studio, divulgazione e didattica. L’iniziativa si inserisce tra le principali azioni volte a promuovere la cultura del Novecento e a valorizzare i grandi protagonisti dell’arte italiana.

Sironi e la Casa Madre dei Mutilati

Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885, è stato uno dei maggiori interpreti dell’arte italiana del Novecento. La sua collaborazione con Marcello Piacentini per la decorazione della Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra rappresenta un momento significativo della sua carriera, testimoniando il suo impegno nella realizzazione di opere pubbliche e nella definizione dell’identità visiva della Roma del secolo scorso.

La nascita del nuovo museo e archivio segna una tappa importante nella valorizzazione dell’opera di Sironi e nella riscoperta di un luogo simbolico della capitale, che grazie a questa iniziativa tornerà ad avere un ruolo centrale nella vita culturale cittadina.