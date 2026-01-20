Dal 7 al 15 febbraio, Venezia ospita il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale. Ca’ Giustinian si trasformerà nella “casa delle creatività” per un'edizione dedicata alla sfida sportiva. L'evento è rivolto a scuole, famiglie e cittadini, con attività gratuite previa prenotazione.

Un Carnevale all’insegna di sport e creatività

In concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Museo Olimpico ufficiale del CIO, con sede a Losanna, partecipa per la prima volta all’evento. Saranno presenti tre Olympian Artists, ovvero atleti olimpici e paralimpici che praticano una disciplina artistica riconosciuta.

Questi artisti condurranno workshop per famiglie e scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani ai temi e ai valori dello sport attraverso la creatività.

Laboratori e percorsi immersivi

Tra le novità di quest'anno, The Human Safety Net propone due laboratori ispirati al gioco e allo sport come strumenti per sviluppare i propri punti di forza, prendendo spunto dalla mostra interattiva “A World of Potential”, allestita nella Casa di The Human Safety Net in piazza San Marco. L’Associazione Arzanà, in collaborazione con Venti di Cultura, presenta “Carnevale in barca”, un ciclo di laboratori che offre ai ragazzi l’opportunità di scoprire modelli originali di imbarcazioni storiche veneziane.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale propone un’attività legata al progetto Port Educational: un viaggio creativo attraverso le storie degli esploratori veneziani Marco Polo, Pietro Querini e Giovanni Caboto. La programmazione include anche laboratori artistici, musicali e performativi dedicati alla danza per i più giovani, oltre a sessioni di yoga e danza per adulti. Torna anche la piccola sartoria con il laboratorio “Tessere graffiti”, arricchendo l’esperienza del Carnevale con la produzione di mandala creativi e la creazione di una tessitura collettiva.