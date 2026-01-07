Oggi, mercoledì 7 gennaio, si sono svolti i funerali di Brigitte Bardot nella chiesa di Notre‑Dame de l’Assomption a Saint‑Tropez. Il marito ha riferito che la celebre attrice è morta a causa di un cancro, precisando il contesto della sua scomparsa, avvenuta all’alba del 28 dicembre 2025 nella sua dimora de La Madrague, accanto all’amato Bernard d’Ormale.

I funerali si sono svolti in forma privata nella chiesa di Saint‑Tropez e sono stati trasmessi sui maxischermi allestiti nel porto e nella centrale Place des Lices. Dopo la celebrazione religiosa, è seguita una sepoltura riservata; la Fondazione Bardot ha previsto un omaggio pubblico aperto a residenti e ammiratori.

Il commiato a Saint-Tropez

L’evento nella chiesa di Notre‑Dame de l’Assomption ha rappresentato il culmine del commiato privato e pubblico a una delle figure più emblematiche del cinema e dell’impegno civico francese. Nonostante la riservatezza della funzione, la scelta di trasmetterla lungo le strade principali di Saint‑Tropez ha riflesso la portata emotiva del distacco, aprendo simbolicamente la partecipazione a chi l’ha amata.

Nelle settimane successive alla sua morte nei pressi di Saint‑Tropez, la città ha vissuto un acceso dibattito sul luogo del riposo: sebbene Brigitte Bardot avesse espresso il desiderio di essere sepolta nella sua amata residenza La Madrague, il comune ha annunciato la sepoltura nel cimitero marino, accanto ai suoi genitori.

Nel frattempo, la Fondazione ha garantito che la sua eredità, soprattutto nelle battaglie per la tutela degli animali, proseguirà con la stessa passione.

La vita privata e la carriera

Brigitte Bardot, diventata icona del cinema mondiale negli anni Cinquanta e Sessanta, si è sposata nel corso della vita quattro volte. Bernard d’Ormale è stato il suo ultimo marito e accanto a lui ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. In precedenza aveva avuto relazioni significative, tra cui quelle con Roger Vadim, Jacques Charrier e Gunther Sachs, scandite da matrimoni, drammi personali e una feroce tutela della propria privacy dopo il ritiro dalle scene nel 1974.

La cerimonia ha segnato la fine di un capitolo storico dell’autrice di cult come E Dio creò la donna e Il disprezzo, una carriera interrotta prematuramente dall’impegno per la protezione degli animali — impegno che, con la Fondazione istituita nel 1986, è diventato centrale nella sua vita pubblica e continuerà anche dopo la sua morte.