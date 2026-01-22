Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ha ricevuto l'ultimo saluto a Roma, con la camera ardente allestita in Campidoglio. L'ambiente, immerso nel bianco, ha richiamato la cifra estetica dello stilista. La cerimonia si è svolta nella Protomoteca.

Numerosi esponenti del mondo istituzionale, artisti e rappresentanti dello spettacolo hanno visitato la camera ardente. Molti hanno ricordato la grandezza di Valentino nel plasmare lo stile italiano e la moda internazionale. L'afflusso di pubblico ha confermato la portata globale del suo talento e il legame con Roma, città in cui lo stilista risiedeva.

L'eredità di Valentino Garavani: Roma e il mondo

Valentino aveva un legame speciale con Roma, città di ispirazione e lavoro. La scelta della Protomoteca in Campidoglio per l'ultimo saluto riflette la dimensione civica e internazionale della sua figura. Le istituzioni hanno sottolineato come il tributo sia un ringraziamento a un artista il cui nome è sinonimo di creatività e innovazione.

Lo stilista, nato nel 1932, ha lasciato un'impronta nella storia del fashion. La sua maison, fondata negli anni Sessanta, ha vestito icone del cinema, della musica e della politica, contribuendo a esportare l’immagine della moda made in Italy nel mondo. Nel corso della sua carriera ha ottenuto riconoscimenti e premi, affermandosi come simbolo dell’eleganza internazionale.

La storia della maison Valentino

La maison Valentino venne fondata da Garavani nel 1960 a Roma, imponendosi come uno dei nomi dell'alta moda mondiale. Tra le creazioni della casa romana spiccano l’iconico "rosso Valentino" e gli abiti indossati da principesse e celebrità durante eventi internazionali. Valentino ha esplorato sia l’haute couture, sia il pret-à-porter, mantenendo una riconoscibilità unica.

Il Campidoglio, cuore amministrativo e simbolico di Roma, ha rappresentato la cornice istituzionale per questo momento. La Protomoteca è uno spazio riservato alle commemorazioni e occasioni solenni. Questa cerimonia rientra nella tradizione di Roma di omaggiare le figure che l'hanno rappresentata sulla scena mondiale.