È scomparso oggi, 18 gennaio 2026, all’età di 82 anni, Augusto Gentili, storico dell’arte e figura di spicco negli studi su Tiziano. Nato a Roma il 17 febbraio 1943, Gentili ha insegnato all’Università La Sapienza di Roma dal 1983 al 1997, e successivamente all’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 1998 al 2013. Nella quarta di copertina del suo ultimo libro, "Ritratti al dettaglio. Venezia e dintorni, 1500‑1575" (Roma 2025), si definiva “un vecchio studioso che ha insegnato a molti giovani nell’Università La Sapienza di Roma (1983‑1997), nell’Università Ca’ Foscari di Venezia (1998‑2013) e per una vita intera nel suo giardino di conversazioni”.

Il suo approccio iconologico contestuale e multidisciplinare alla pittura veneziana del Cinquecento ha rappresentato una pietra miliare.

Tra le sue pubblicazioni più importanti figurano "Le storie di Carpaccio: Venezia, i Turchi, gli Ebrei" (Venezia 1996), "I giardini di contemplazione: Lorenzo Lotto, 1503‑1512" (Roma 1985) e "Il ritratto e la memoria: materiali" (Roma 1989). Ha dedicato numerosi studi a Tiziano, da "Da Tiziano a Tiziano" (Milano, data non indicata) alla monografia "Tiziano" (Milano 2012) e "Tiziano. La sensualità del colore" (Firenze 2023). È suo anche il volume "La bilancia dell’arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento" (Roma 2009), che contiene il primo elogio critico dedicato al dettaglio.

Gentili ha fondato e diretto fino al 2015 la rivista semestrale "Venezia ’500" (cinquanta numeri dal 1991 al 2015), diventata un punto di riferimento per il rinnovamento degli studi sulla pittura veneziana.

Il suo ultimo contributo, intitolato "La pittura infinita di Tiziano", è apparso nel catalogo della mostra "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva", inaugurata il 15 gennaio 2026 nella Pinacoteca Capitolina. I suoi allievi di Roma e Venezia lo ricordano come un maestro insuperato per il rigore, il metodo, la lucidità intellettuale e, soprattutto, come guida nella ricerca di senso e significato nell’arte.

L'approccio iconologico contestuale

Gentili ha introdotto negli studi sulla pittura veneziana del Cinquecento un approccio iconologico contestuale innovativo, unendo il rigore teorico e metodologico a una prospettiva multidisciplinare che include antropologia, storia delle istituzioni e storia culturale.

Questo ha segnato una svolta rispetto alle tradizionali analisi formali, ampliando il significato dell’immagine pittorica all’interno di contesti sociali e culturali più ampi.

Il suo metodo si caratterizza per l’attenzione al dettaglio, come dimostra la raccolta del 2009, dove il dettaglio diventa veicolo di senso più che semplice elemento formale. L’espressione «giardino di conversazioni» indica una pratica didattica fondata sul dialogo continuo, la riflessione critica e il confronto interpretativo, coltivato in decenni con numerosi allievi.

Il contributo agli studi veneziani

Le sue esperienze accademiche a La Sapienza e a Ca’ Foscari hanno formato generazioni di storici dell’arte, contribuendo in modo innovativo alla crescita degli studi veneziani.

La rivista "Venezia ’500", da lui diretta, ha offerto una piattaforma per ricerche rigorose, metodologicamente avanzate e aggiornate a livello internazionale, consolidando uno spazio di confronto tra studiosi italiani e stranieri.

La mostra "Il non finito" alla Pinacoteca Capitolina, inaugurata il 15 gennaio 2026, ha beneficiato del suo contributo critico sul tema dell’opera incompleta, valorizzando nuove interpretazioni su poetica e tecnica. Il suo ultimo volume del 2025 testimonia come il dialogo culturale con Venezia e il suo territorio sia stato costante, alimentando la riflessione sul ritratto e sul dettaglio nel contesto cinquecentesco.

Con la sua scomparsa, il mondo degli studi sull’arte veneziana perde una figura di riferimento per rigore scientifico, aggiornamento metodologico e dedizione alla formazione.