La stagione d’opera del Teatro Regio di Parma si apre venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20 con Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, azione teatrale in tre atti su libretto di Ranieri de’ Calzabigi. Le repliche sono previste il 25, 29 e 31 gennaio. Si tratta di un nuovo allestimento in coproduzione con I Teatri di Reggio Emilia, che segna il debutto nel teatro parmigiano della regista iraniana-americana Shirin Neshat, con scene di Heike Vollmer e costumi di Katharina Schlipf.

Sul podio, al debutto al Regio di Parma anche Fabio Biondi, che dirige la Filarmonica Toscanini e il Coro del Regio preparato da Martino Faggiani, nella versione viennese del 1762 dell’opera.

Il cast comprende il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo di Orfeo, il soprano Francesca Pia Vitale in quello di Euridice e Theodora Raftis in quello di Amore.

L’opera mancava a Parma dal 1987, quando era stata eseguita in occasione del bicentenario della morte di Gluck; la prima italiana era avvenuta nel 1769 al Teatro Ducale di Parma, dove l’opera mosse i primi passi in Italia. Biondi sottolinea l’“organico orchestrale più snello ma ricco timbricamente” e la divisione dialogante dell’orchestra, frutto della riforma gluckiana che mirava a rinnovare radicalmente l’opera seria italiana.

Dal punto di vista visivo, Neshat interpreta Orfeo e Euridice non come figure mitologiche ma come esseri umani alle prese con amore, dolore e incomunicabilità, in un viaggio tra vita e morte.

Filmati in bianco e nero, girati a Parma, aprono e chiudono lo spettacolo, amplificando la dimensione psicologica e simbolica del racconto.

Il contesto storico di Orfeo ed Euridice

Orfeo ed Euridice fu rappresentata per la prima volta a Vienna il 5 ottobre 1762 con coreografia di Gasparo Angiolini e scenografie di Giovanni Maria Quaglio; il ruolo di Orfeo fu affidato al contralto castrato Gaetano Guadagni. In Italia, l’opera fu eseguita per la prima volta a Parma nel 1769, con la parte di Orfeo trasposta per il soprano castrato Giuseppe Millico. Dopo circa due secoli, l’opera non veniva messa in scena a Parma dal 1987.

Il Teatro Regio e la riforma gluckiana

Il Teatro Regio di Parma, noto anche come Nuovo Ducale Teatro, fu costruito su progetto dell’architetto Nicola Bettoli tra il 1821 e il 1829 su iniziativa della duchessa Maria Luisa.

Costato circa 1.190.664 lire, fu inaugurato il 16 maggio 1829 con l’opera Zaira di Vincenzo Bellini. Le sue strutture scenotecniche e sartoriali sono state protagoniste della realizzazione dell’allestimento attuale e della collaborazione con I Teatri di Reggio Emilia. La riforma gluckiana, che puntava a un’orchestra dialogante e a un’impostazione drammaturgica essenziale, trova oggi una nuova declinazione nell’allestimento che mette al centro la tensione emotiva e visiva dell’opera.

Questo ritorno di Orfeo ed Euridice conferma la vocazione del teatro a proporre titoli raramente rappresentati, valorizzando nel contempo il dialogo tra innovazione registica e filologia storica, in un contesto cittadino che mantiene un legame profondo con la tradizione operistica e musicale.