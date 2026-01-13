Alberto Angela si conferma protagonista del panorama editoriale italiano. Il suo libro "Cesare. La conquista dell’eternità" ha raggiunto la vetta della classifica dei libri più venduti a dicembre, secondo le graduatorie elaborate dal Giornale della Libreria.

Il dato, relativo al mese di dicembre 2025, evidenzia il forte interesse del pubblico verso i temi storici e divulgativi trattati dall’autore. "Cesare. La conquista dell’eternità" si è imposto come prima scelta dei lettori italiani nell’ultima rilevazione di vendite annuali.

Stando alla ricerca condotta tramite le principali librerie e canali di distribuzione, sia online che fisici, il volume di Angela ha superato tutte le altre novità editoriali del periodo.

Il Giornale della Libreria, riferimento per l’analisi del mercato librario in Italia, fornisce mensilmente un quadro dettagliato sull’andamento delle vendite, suddivise per generi. Il primo posto nella classifica generale sottolinea la popolarità raggiunta dall’autore.

Il successo editoriale di Alberto Angela

Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, autore televisivo e scrittore, continua a riscuotere successo con i suoi libri dedicati alla storia, alla scienza e all’archeologia. Il suo ultimo volume approfondisce la figura di Giulio Cesare, combinando rigore storico e narrazione accessibile. Da anni Angela è uno degli autori più letti in Italia, e il risultato registrato dal Giornale della Libreria a dicembre ne è una conferma.

La presenza costante nelle classifiche di vendita testimonia il crescente interesse del pubblico italiano verso la divulgazione storica e scientifica. "Cesare. La conquista dell’eternità" si inserisce nel solco di altre opere di Angela, con un approccio che punta a rendere accessibili temi complessi attraverso un linguaggio semplice ma rigoroso. L’autore, attraverso programmi televisivi e volumi, ha contribuito a sensibilizzare un ampio pubblico sull’importanza della conoscenza e della ricerca.

I dati del Giornale della Libreria

Le classifiche del Giornale della Libreria sono uno strumento per analizzare le tendenze del mercato e le preferenze dei lettori. Il periodico, pubblicato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), elabora periodicamente dati raccolti dalle principali reti di vendita librarie, sia tradizionali che digitali.

Queste rilevazioni consentono di monitorare le dinamiche di acquisto e la diffusione di generi e autori.

La leadership di "Cesare. La conquista dell’eternità" riflette un trend che ha visto emergere nella top ten numerosi titoli di divulgazione storica e scientifica. Il successo di pubblicazioni come quella di Angela contribuisce a rafforzare il ruolo del libro nella promozione della cultura in Italia. Il Giornale della Libreria restituisce un quadro affidabile dei gusti e degli orientamenti del pubblico nazionale nel comparto librario.