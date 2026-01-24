Alda Fendi ha celebrato la figura di Valentino Garavani, definendo la sua perfezione stilistica “vicina agli dei”, attraverso una lettera aperta pubblicata in occasione di uno speciale tributo al celebre stilista. Fendi, componente di una famiglia emblematica della moda italiana, ha voluto esprimere pubblicamente la sua ammirazione verso Valentino, sottolineando il ruolo unico dell’artista nel panorama internazionale e la rilevanza della sua visione nel tracciare un ideale di bellezza e rigore.

Nella missiva, Fendi si rivolge direttamente a Valentino, lodandone la capacità di fondere proporzione, nitore e disciplina creativa: “Hai dato una lezione di perfezione, di come si costruisce il sogno”, scrive.

E aggiunge: “La tua perfezione è vicina agli dei, la simmetria della tua arte ha dato soluzione al caos e illuminato la forma, che non è mai solo forma ma anche anima”. Queste parole ribadiscono il senso di sacralità e rispetto che Fendi attribuisce all’opera di Valentino, individuando nel suo lavoro una tensione quasi metafisica tra materia e spirito.

Un rapporto di stima tra grandi protagonisti della moda

Il rapporto tra Alda Fendi e Valentino Garavani si inserisce in una lunga tradizione di rispetto e ammirazione reciproca tra le più alte personalità della moda italiana. Fendi, erede di una dinastia che ha contribuito in maniera decisiva all’evoluzione dello stile internazionale, riconosce in Valentino un punto di riferimento assoluto per chiunque si occupi di estetica e ricerca formale.

Nel corso degli anni, Valentino è stato più volte celebrato per la purezza delle linee, l’attenzione al dettaglio e una ricerca instancabile di eleganza senza tempo, elementi che trovano riscontro anche negli stessi valori della famiglia Fendi.

L’espressione di Fendi sottolinea come la perfezione perseguita da Valentino non sia una semplice aspirazione tecnica, ma una vera e propria visione culturale: rigore, disciplina, senso della misura e capacità di imporre un ordine armonico nella creazione di abiti che hanno segnato molte epoche.

Valentino Garavani: tra arte, storia e innovazione

Valentino Garavani, fondatore della maison Valentino, nato nel 1932, è noto per uno stile che ha fatto della raffinatezza la sua firma distintiva.

Nel corso della sua lunga carriera ha vestito reali, star internazionali e grandi personalità della società, contribuendo a definire il concetto di eleganza italiana. La maison, fondata nel 1960 a Roma, ha introdotto elementi innovativi nel mondo dell’alta moda, pur restando fedele a una visione classica del bello. La rigorosa attenzione ai dettagli, l’uso iconico del rosso Valentino e la capacità di valorizzare la figura femminile sono tra le sue cifre stilistiche.

L’omaggio di Alda Fendi si aggiunge a numerose testimonianze di stima provenienti dal settore, che riconoscono a Valentino un posto d’onore tra i grandi artisti del Novecento e del nuovo millennio. La sua opera, esposta in importanti musei e spesso celebrata con mostre e retrospettive, ha contribuito a modellare il profilo culturale della moda contemporanea.