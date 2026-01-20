Francesco Tullio Altan ha celebrato i suoi sessant’anni di carriera con una riflessione sulla situazione attuale: “La realtà è cambiata parecchio. Faccio più fatica a raccontarla adesso, in questi tempi complicati”. L’occasione è stata la sua presenza come ospite d’onore all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, dove ha delineato un contesto caratterizzato «dall’eccesso di rumore». “Le regole – ha osservato – stanno andando fuori dal gioco, la rissa è continua” e “si dialoga pochissimo”. Ha inoltre sottolineato che la cultura è «fondamentale» ma è stata “messa in secondo piano”.

Sul fronte politico ha aggiunto che questa “rappresenta la società”, ma vi è “una tendenza a scappare dal mandato”. Rivolgendosi alla città de L’Aquila, ha infine commentato: “Mi sembra molto ben ricostruito quello che ho visto”.

Il fumettista ha scelto una sede simbolica per questo bilancio: l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, in un contesto urbano che ha vissuto la ferita di un terremoto e che oggi mostra i frutti della ricostruzione. Le sue parole mettono in luce le difficoltà contemporanee di comunicazione, di confronto e persino di satira.

La figura di Altan e il suo contesto

Francesco Tullio Altan, noto semplicemente come Altan, è tra le voci più importanti della satira e del fumetto italiano.

Nato nel 1942 a Treviso, dopo esperienze come scenografo e sceneggiatore, ha trascorso i primi anni di carriera in Brasile, dove ha cominciato a pubblicare fumetti per un quotidiano locale. Tornato in Italia alla metà degli anni settanta, ha creato personaggi indimenticabili: la Pimpa, nel 1975 sul Corriere dei Piccoli, e l’operaio Cipputi su Linus. Ha lavorato per quotidiani come Repubblica, L’Espresso e Panorama e ha ricevuto riconoscimenti come il premio Yellow Kid nel 1976 e il Premio Capri nel 1990. Altan è oggi un punto di riferimento per la satira italiana e continua a vivere in Aquileia.

Satira e società: il pensiero di Altan

Altan ha espresso un giudizio sullo stato attuale della satira.

In passato, raccontava che “era più facile fare satira con Berlusconi: faceva tutto lui e dovevi solo ribattere. Adesso è più complicato. Bisogna fare qualche scelta in più. O avere qualche dubbio in più”, osservava. E ancora, “il disorientamento” è il sentimento che la sua satira oggi più cattura. La società comunica in modo frammentato e aggressivo, dove “il brusio di fondo” devasta ogni possibilità di dialogo.

Il quadro delineato a L’Aquila si innesta in questa riflessione: non manca materiale su cui ironizzare, ma il sovraccarico informativo e la polarizzazione continua rendono più arduo raccontare la realtà. La cultura, nonostante resti una risorsa essenziale, appare relegata in secondo piano.

La scelta de L’Aquila come luogo per questo momento di bilancio non è casuale. La città ha vissuto profonde trasformazioni dopo il terremoto del 2009 e la frase “mi sembra molto ben ricostruito quello che ho visto” è un riconoscimento alla resilienza culturale di un territorio che continua a proiettarsi verso il futuro anche grazie all’arte e alla formazione.