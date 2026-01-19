Amelie, cantautrice e speaker radiofonica, ha condiviso per la prima volta la sua esperienza di stalking, rivelando come la musica sia stata fondamentale per ritrovare sé stessa. Ospite a “La Volta Buona” su Rai1, ha raccontato di aver vissuto un periodo di paura dopo la partecipazione a Tale e Quale Show: un uomo la seguiva, era a conoscenza di dettagli privati, e la situazione è peggiorata nonostante la denuncia. Per tutelarsi, si è trasferita in Campania dalla famiglia, perdendo contatti e fiducia. Solo attraverso la musica è riuscita a superare il trauma, creando il singolo “Ginnastica”, prodotto da Michele Canova, in cui dichiara: “Non mi innamoro più, faccio solo ginnastica”, un modo per prendersi cura del proprio benessere.

Il percorso di rinascita di Amelie

Amelie ha spiegato di essersi rifugiata nei social in un momento di fragilità, iniziando a chattare con un ragazzo che le offriva conforto. Con il tempo ha sviluppato dei sentimenti, ma ogni tentativo di incontro è fallito. Alla fine ha scoperto che l'uomo non era chi diceva di essere, un'esperienza dolorosa che però l’ha aiutata a rialzarsi. La musica è diventata il mezzo per trasformare quel dolore in forza, culminando nel brano “Ginnastica”, simbolo della sua rinascita.

“Ginnastica”: un inno alla forza interiore

Il singolo, prodotto da Michele Canova, è un inno per chi sceglie di reagire al dolore e ricostruirsi. Il titolo stesso evoca l’idea di un allenamento emotivo: non si tratta di rinunciare all'amore, ma di imparare a viverlo con maggiore consapevolezza.

Il testo esprime la decisione di dare priorità a sé stessi, trasformando una ferita in un’opportunità per ricominciare.

La storia di Amelie trova conferma in interviste precedenti, in cui ha descritto “Ginnastica” come il risultato di un periodo difficile, segnato da malinconia e da un’esperienza di catfishing. In quelle occasioni ha raccontato di aver trasformato rabbia e delusione in musica, creando un brano che parla di protezione, ricostruzione e rinascita.

Chi è Amelie

Amelie, all’anagrafe Amelia Villano, è originaria di Piedimonte Matese. Ha iniziato la sua carriera musicale partecipando a The Voice of Italy nel 2015 nel team di Noemi. Durante la pandemia è diventata una popolare creator sui social, con centinaia di migliaia di follower, e dal 2022 è speaker per RadioZeta e RTL 102.5. In televisione ha partecipato a Tale e Quale Show, vincendo due puntate, e ha collaborato con programmi come Step, Gialappashow e Uno Mattina su Rai1.