Il regista Mauro John Capece presenta ‘AncheSeLiOdio’, un thriller nelle sale dall’8 gennaio. La pellicola, proiettata in anteprima mondiale al Festival de Cine Italiano de Madrid, narra la storia di Anselmo, marito e padre di tre figlie. La sua vita, apparentemente ordinaria, precipita quando, spinto dalla routine, diventa testimone involontario di un omicidio e principale sospettato.

Un'indagine sulla fragilità dei legami familiari

Il film nasce da una riflessione su come i legami più intimi possano trasformarsi in gabbie. Capece, che cura anche la fotografia, spiega di aver voluto esplorare la complessità delle dinamiche familiari in un contesto multimediale e frammentato.

La storia di Anselmo, alienato nella sua quotidianità, diviene metafora della fragilità del controllo sulla propria vita: basta un istante, un luogo sbagliato, e tutto può crollare.

Un cast al servizio della tensione narrativa

La sceneggiatura, scritta e interpretata da Corinna Coroneo, si avvale di un cast composto da Gabriele Silvestrini, Laura Orfanelli, Milo Vallone, Randall Paul e Adrien Liss, affiancati dalle esordienti Eleonora e Arianna Di Gaetano. Il progetto, prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re ed Evoque Art House e distribuito da Imago, si avvale di un team tecnico di rilievo: Demetra Diamantakos al montaggio, Alessio Scafa per trucco ed effetti visivi, e una colonna sonora curata da Gianluigi Antonelli, Funkatomic e India Czajkowska.

Il contesto sociale evocato – con oltre 88.000 separazioni e divorzi registrati in Italia nel 2023 – suggerisce un'opera che intende riflettere sulle tensioni contemporanee all’interno della famiglia. ‘AncheSeLiOdio’ mette al centro l'alienazione domestica e la fragilità dei rapporti, temi universali amplificati dall'era digitale.