AngelicA è una storica rassegna internazionale dedicata alla musica di ricerca e sperimentazione, che si tiene ogni anno a Bologna. Il festival, nato nel 1991, ha contribuito a rendere il capoluogo emiliano un importante centro europeo per la creatività musicale, ospitando compositori e musicisti provenienti da tutto il mondo.

La sede principale delle attività è il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, uno spazio ristrutturato nel cuore della città, diventato dal 2010 un punto di riferimento per la produzione, la ricerca e la diffusione della musica d’avanguardia.

Nel corso degli anni, il festival ha ospitato figure di spicco come Terry Riley, Meredith Monk, Fred Frith e Iva Bittová.

Un festival dedicato alla musica innovativa

AngelicA si distingue per la sua capacità di proporre programmi che esplorano i linguaggi musicali contemporanei, coinvolgendo artisti di rilievo internazionale e promuovendo il dialogo tra culture e generi diversi. Il festival rappresenta una piattaforma di confronto e sperimentazione, in cui la musica diventa veicolo di riflessione e innovazione.

AngelicA attrae ogni anno oltre 3.000 spettatori da tutta Europa, confermando un forte interesse per le proposte della musica contemporanea. La manifestazione continua a rafforzare il proprio ruolo come piattaforma internazionale di dialogo tra musiche, culture e linguaggi sonori.

Il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo

Il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo è la sede principale di AngelicA. Questo spazio, situato nel cuore di Bologna, è stato ristrutturato per accogliere eventi, concerti e attività di produzione musicale. Dal 2010, il centro è diventato un punto di riferimento per la musica d’avanguardia e la sperimentazione sonora, ospitando numerosi artisti e progetti innovativi.

AngelicA prosegue la sua missione di esplorazione e promozione della musica contemporanea, offrendo ogni anno un programma ricco di appuntamenti con compositori emergenti e affermati, e consolidando la propria posizione nel panorama internazionale della musica di ricerca.