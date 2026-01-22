"Valentino era un romano d’adozione, straordinario, e simbolo di arte, creatività, genio italiano". Così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, il 22 gennaio 2026 uscendo dalla camera ardente allestita a Roma. La sua icona, ha aggiunto, “rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo ed è il made in Italy per eccellenza”. La dichiarazione sottolinea il legame dello stilista con la città di Roma e il suo contributo all’identità culturale italiana.

La camera ardente è stata allestita nella sede di Pm23, lo spazio romano voluto da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

L’omaggio istituzionale conferma l’importanza dello stilista non solo in ambito creativo, ma anche culturale.

Un simbolo di Roma e del Made in Italy

Angelilli ha evidenziato il carattere di Valentino come “romano d’adozione”, valorizzando il suo senso di appartenenza alla capitale e il suo ruolo di “simbolo di arte, creatività, genio italiano”. L'espressione “la sua icona rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo” indica come l’immagine dello stilista sia destinata a perdurare nella memoria collettiva, incisa nella percezione culturale del Paese.

L’allestimento presso Pm23 – fondazione culturale e archivio operativo a Roma – rappresenta un luogo significativo per ricordare Valentino: costruito con Giancarlo Giammetti e situato nella stessa piazza dell’atelier, è un punto di riferimento per la moda e per la memoria storica del design italiano.

Il legame con Roma

Pm23, sede della fondazione istituita da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, si trova in piazza Mignanelli a Roma, presso via Sistina. Questo luogo conserva le creazioni, gli archivi e la memoria del celebre stilista, ed è sede di omaggi e iniziative commemorative.

Creato per custodire la sua eredità artistica, Pm23 è anche spazio di cultura aperto al pubblico, luogo vivo di memoria e mostre. La sua importanza cresce in momenti come quello della camera ardente, sede fisica e simbolica di un tributo alla sua vita e alla sua influenza nel mondo della moda e della cultura.

In questo omaggio pubblico, emerge il valore simbolico di Valentino come modello di eccellenza italiana, espressione di un’Italia che ha saputo unire creatività, artigianato e innovazione, radicata in un contesto urbano e culturale preciso: Roma.