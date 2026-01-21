Il 21 gennaio 2026 è stata annunciata la 18ᵃ edizione del Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi, promosso dall’Opera della Primaziale Pisana. Il bando invita i compositori a confrontarsi con “Il Cantico delle Creature” di san Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. Il brano dovrà essere sviluppato per voce recitante accompagnata da orchestra d’archi (tre violini primi, tre violini secondi, tre viole, due violoncelli e un contrabbasso), con una durata compresa tra otto e dieci minuti.

Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti d’età.

Per partecipare è necessario possedere un diploma accademico di primo livello, un diploma di laurea o un diploma di conservatorio dell’ordinamento previgente in Composizione, oppure essere iscritti a corsi di primo o secondo livello di Composizione presso conservatori italiani o istituti pareggiati, o ancora essere studenti con titoli esteri equivalenti riconosciuti idonei. Ogni compositore potrà presentare una sola partitura, che dovrà essere interamente originale, inedita e mai eseguita o incisa precedentemente.

Il materiale dovrà pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 23 aprile. La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti e compositori di chiara fama. Al vincitore sarà assegnato un premio di 5.000 euro, e i risultati saranno pubblicati sul sito dell’Opera della Primaziale Pisana entro il mese di luglio.

La composizione vincitrice sarà eseguita a settembre nel Duomo di Pisa, nell’ambito della 25ᵃ edizione della rassegna Anima Mundi.

Il Cantico delle Creature e il Duomo di Pisa

“Il Cantico delle Creature”, noto anche come “Cantico di frate Sole”, è un testo di forte valenza spirituale composto da san Francesco d’Assisi intorno al 1224. Esso esprime poeticamente l’omaggio alla creazione chiamando gli elementi naturali fratelli e sorelle – dallo «frate Sole» alla «sorella Acqua», fino alla «sora nostra Morte». La scelta di questo testo per la 18ᵃ edizione non solo ricorda il percorso francescano, ma valorizza un momento di riflessione sulla natura e sullo spirito, evocando una tradizione che unisce la musica sacra alla dimensione popolare del canto.

La location scelta per l’esecuzione, il Duomo di Pisa (Cattedrale dell’Assunta), è parte del complesso monumentale dell’Opera della Primaziale Pisana. Fondato nel Medioevo, il complesso comprende la cattedrale, il battistero e il campanile, un centro storico di alto valore architettonico e culturale. L’attività musicale ecclesiale, sostenuta dall’Opera della Primaziale, ha radici antiche, tra cui la Cappella Musicale del Duomo, storicamente impegnata nella diffusione della musica sacra.

La tradizione del concorso Anima Mundi

Il Concorso Anima Mundi si inserisce in una lunga tradizione di iniziative promosse dall’Opera della Primaziale Pisana per legare la musica contemporanea alla liturgia e al tessuto ecclesiale e culturale di Pisa.

La 17ᵃ edizione del concorso, bandita nel gennaio 2025, era dedicata al testo “Salve Regina” per soprano, coro SATB, organo e quintetto d’archi, con identiche modalità di premio (5.000 euro) ed esecuzione a settembre nel Duomo di Pisa nella 24ᵃ rassegna Anima Mundi.

Il concorso insiste su criteri analoghi fin dalle edizioni precedenti: testi sacri da musicare, commissioni composte da esperti, esecuzione delle opere vincitrici nella cattedrale e premi in denaro significativi. La continuità conferma il ruolo del concorso come piattaforma per la creazione musicale contemporanea nel solco della tradizione liturgica.