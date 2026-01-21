Anne Hathaway ha voluto omaggiare Valentino Garavani con un messaggio su Instagram: “Negli ultimi vent’anni è stato per me uno straordinario onore aver conosciuto, amato ed essere accudita dal grande Valentino Garavani”.

L’attrice, protagonista anche de Il diavolo veste Prada (film in cui Valentino fece un cameo), accompagna il ricordo a una selezione di scatti d’antan insieme al designer e immagini in cui indossa i suoi abiti, incluso il suo abito da sposa. Chiama Valentino “uno stilista di fama mondiale, un titano, ma anche un mio caro amico che mi ha educato, cresciuto, mi ha mandato fiori ogni anno per il mio compleanno, mi ha fatto ridere, è stato il mio compagno di ballo e di karaoke in così tante notti gioiose e che ha reso il mio mondo molto più luminoso, più grandioso e più piacevole di quanto avrei mai potuto immaginare”.

Ricorda anche il gesto riservato al suo matrimonio nel 2012: Valentino “si è offerto di confezionarmi un abito da sposa couture personalizzato, un gesto così generoso che ancora mi fa venire le lacrime agli occhi”. Conclude con parole cariche di affetto: “Ora riposa per sempre circondato dalla bellezza eterna, un capitolo successivo appropriato per l’unico vero Imperatore che ha donato a tutti noi un’eredità di magnificenza senza pari… Ti amo tesoro mio e mi manchi già. Scrivo questo con il più profondo amore e la massima vicinanza a tutta la sua famiglia che ho nel mio cuore in questo momento”.

Il rapporto tra Anne Hathaway e Valentino

Le parole di Hathaway giungono a un giorno dalla scomparsa dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026 a 93 anni.

L'attrice aveva definito Valentino “l’unico vero Imperatore” della moda italiana. È un ricordo che mette in luce il rapporto umano e professionale coltivato tra l’attrice e il maestro del fashion, confermato anche dal cameo in Il diavolo veste Prada e dalla collaborazione in diversi momenti chiave della sua carriera couture.

Il riferimento all’abito da sposa realizzato da Valentino nel 2012 aggiunge una dimensione intima al tributo pubblico, sottolineando la generosità personale e artistica del couturier.

L'eredità di Valentino nel mondo della moda

Valentino Garavani ha costruito la sua leggenda puntando su eleganza, grazia e uno stile inconfondibile, dal rosso iconico alle collezioni couture che hanno definito l’estetica del XX secolo.

Il suo legame con il mondo di Hollywood ha reso il suo lavoro un ponte tra alta moda e cultura popolare.

Per Hathaway, la vicinanza a Valentino è andata oltre il red carpet: un rapporto creativo che è diventato qualcosa di più profondo, celebrato con rispetto e commozione nel suo post, impregnato di ricordi personali e di riconoscenza.

La testimonianza dell’attrice entra così a far parte di un coro di omaggi che riflettono il lascito straordinario del maestro, riconosciuto non solo per l’estro estetico bensì per il calore umano che ha trasmesso a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.