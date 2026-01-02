Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di anniversari significativi, spaziando dalla letteratura alla musica, dalla moda alla storia politica e religiosa. Tra le ricorrenze più importanti spiccano i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, i cinquanta anni dalla scomparsa di Agatha Christie, il centenario della nascita di Marilyn Monroe, Richard Matheson ed Ed McBain, il bicentenario della morte di Thomas Jefferson e gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Il calendario include anche celebrazioni nel mondo della musica e della moda, come i dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Prince, Leonard Cohen e George Michael, e i novanta anni dalla nascita di Yves Saint‑Laurent.

Un anno di memoria e cultura

Il 2026 offre un'occasione unica per riflettere su figure che hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura mondiale. Carlo Collodi, autore de “Le avventure di Pinocchio”, avrebbe compiuto duecento anni, mentre Agatha Christie, regina del giallo, sarà ricordata a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Marilyn Monroe, Richard Matheson ed Ed McBain avrebbero compiuto cento anni, mentre Thomas Jefferson sarà commemorato per il bicentenario della morte. San Francesco d’Assisi, figura spirituale di risonanza universale, sarà celebrato per gli ottocento anni dalla sua morte.

Musica e moda: le icone del Novecento

Il calendario del 2026 include anche ricorrenze legate alla musica e alla moda: si celebrano i dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Prince, Leonard Cohen e George Michael, artisti che hanno segnato la cultura pop e rock.

Yves Saint‑Laurent, stilista di riferimento del XX secolo, avrebbe compiuto novanta anni. Queste date offrono spunti per mostre, rassegne e approfondimenti che valorizzano il patrimonio artistico e culturale del secolo scorso.