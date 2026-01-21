Antonio Mezzancella debutta con il suo nuovo spettacolo teatrale “Mamma, ho perso Sanremo!” il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. L’artista, noto per le sue imitazioni, racconta una storia surreale: dopo aver ricevuto un video messaggio che lo invita a partecipare al Festival di Sanremo, un improvviso sciopero di artisti e maestranze blocca l’evento. Mezzancella decide allora di “farselo da solo”, coinvolgendo il pubblico in una rassegna sanremese immaginaria, ricca di ritmo e colpi di scena.

Un'impresa teatrale sorprendente

Lo spettacolo nasce da un’idea di Antonio Mezzancella, che firma il testo insieme a Marzio Rossi e Andrea Midena.

La trama segue il sogno infranto di un imitatore che, pur vedendo sfumare la possibilità di esibirsi a Sanremo, decide di trasformare la delusione in creatività. Il pubblico diventa parte attiva di una sfida impossibile: riprodurre i protagonisti della musica, dello spettacolo e dell’attualità in una cornice teatrale originale e coinvolgente.

Produzione e arte performativa

“Mamma, ho perso Sanremo!” è prodotto da Spettacoli Pro e Tgc Eventi. Il debutto al Teatro Brancaccio segna l’inizio di un tour che promette di portare in scena l’energia e la versatilità di Mezzancella, artista capace di mescolare canto, imitazione e comicità. La trasformazione di un evento televisivo iconico in un’esperienza teatrale sottolinea la capacità dell’artista di reinventare il linguaggio dello spettacolo.

Il percorso artistico di Antonio Mezzancella

Antonio Mezzancella, nato a Perugia nel 1980, ha iniziato la sua carriera imitando voci di cartoni animati e sigle televisive. Dopo aver vinto il Festival di Castrocaro Terme nel 2004, ha partecipato a programmi televisivi come “Tu sì que vales” (secondo classificato) e ha vinto “Tale e Quale Show” nel 2018. La sua carriera spazia tra televisione, radio e palchi teatrali, grazie alla sua capacità di trasformarsi in decine di personaggi e reinterpretare oltre sessantacinque cantanti italiani e internazionali.