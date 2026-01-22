La Basilica Concattedrale di Gerace è uno degli edifici religiosi più importanti della Calabria e un esempio significativo di architettura normanna nel Sud Italia. Situata nel centro storico di Gerace, la basilica è nota per la sua imponenza e per il suo valore storico e artistico.

L’edificio, noto anche come Concattedrale di Maria Santissima Assunta, si distingue per le sue tre navate, il transetto e la vasta cripta, elementi che testimoniano l’incontro fra suggestioni bizantine e romaniche. La basilica custodisce numerose opere d’arte, tra cui la Cattedra vescovile marmorea di epoca normanna, simbolo dell’autorità religiosa del luogo.

Nel corso dei secoli, il monumento è stato oggetto di vari interventi di consolidamento e restauro in seguito ai danni causati da eventi sismici e dal tempo.

Architettura normanna: un capolavoro in Calabria

La Concattedrale di Gerace sorge in una posizione panoramica all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in una città fra i Borghi più belli d’Italia. L’edificio risale in gran parte all’XI e al XII secolo, periodo della dominazione normanna nella regione. Oltre alla funzione liturgica, la Concattedrale custodisce numerose opere d’arte e rappresenta un punto di riferimento per la storia e la cultura del territorio.

Storia e arte nella Concattedrale di Gerace

Secondo la tradizione, la Concattedrale fu edificata a partire dal 1045 dai Normanni, insediati nel territorio dopo aver conquistato la Calabria bizantina.

L’edificio misura 76 metri di lunghezza e 23 di larghezza per 22 di altezza, dati che ne fanno una delle più imponenti basiliche romaniche della regione meridionale. Nel corso dei secoli, la Concattedrale ha ricevuto arricchimenti artistici che ne hanno impreziosito l’interno: tra questi, altari barocchi in marmi policromi, un organo a canne, cori lignei e pale d’altare d’epoca moderna. La cripta rappresenta uno dei luoghi più suggestivi, con colonne ed elementi architettonici di reimpiego. La basilica è sede di importanti riti religiosi e manifestazioni culturali, consolidando il suo ruolo di fulcro della vita cittadina e spirituale di Gerace e del territorio circostante.