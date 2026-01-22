La BBC, emittente pubblica britannica, ha annunciato di aver siglato un importante “accordo di partnership strategica” con YouTube, la principale piattaforma di video online. La collaborazione prevede la produzione di contenuti creati ad hoc (un mix di intrattenimento, notizie e sport), che debutteranno in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. Questa mossa conferma la volontà della BBC di adattarsi al panorama mediatico in continua evoluzione.

Secondo la nota dell’emittente, i contenuti saranno sviluppati appositamente per YouTube e rappresentano un'evoluzione rispetto all'uso tradizionale della piattaforma, finora limitato a promozioni e clip.

L’obiettivo è avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, attraverso nuovi formati e un linguaggio digitale innovativo.

I dettagli della partnership BBC-YouTube

L’accordo si articola in quattro aree chiave: la creazione di community target per bambini e giovani adulti nel Regno Unito, tramite nuovi canali (come “Deepwatch” e altri sette canali dedicati ai contenuti per ragazzi); la promozione dei principali brand BBC; la diffusione di notizie attraverso nuovi canali globali e streaming live; lo sviluppo commerciale basato su fandom globali, brand e creator. La BBC ha dichiarato che continuerà a garantire l'accesso ai contenuti anche tramite i propri servizi (iPlayer e BBC Sounds), estendendo così la sua strategia "value for all".

Nel 2025, i contenuti di BBC Studios hanno totalizzato 15 miliardi di visualizzazioni annue su YouTube, con un tempo di fruizione quasi raddoppiato e un coinvolgimento in forte crescita nei principali mercati globali.

Formazione nel settore creativo

La partnership include anche un programma di formazione per la prossima generazione di creator britannici. Guidato dalla National Film and Television School, coinvolgerà 150 professionisti dei media in workshop e attività formative online e in presenza presso gli hub della BBC a Salford, Birmingham, Glasgow, Newcastle, Belfast e Cardiff.

Secondo Tim Davie, direttore generale della BBC, “È fondamentale che tutti ottengano valore dalla BBC, e questa collaborazione ci aiuterà a connetterci con il pubblico in modi nuovi”.

Pedro Pina, vicepresidente EMEA di YouTube, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con la BBC per ridefinire i confini della narrazione digitale”.

La partnership è anche una risposta alla pressione sull’emittente, in un periodo in cui YouTube ha superato la BBC in termini di audience nel Regno Unito e l’ente è alle prese con sfide legate al proprio modello di finanziamento e alla governance.

Contesto e prospettive dell'accordo

A dicembre, YouTube ha raggiunto circa 52 milioni di spettatori mensili nel Regno Unito, superando i circa 50,9 milioni della BBC. L’accordo con YouTube rappresenta una strategia per contrastare il declino dell’audience tradizionale e competere con i giganti dello streaming come Netflix e Disney.

Il modello prevede che i programmi vengano trasmessi senza pubblicità nel Regno Unito – dove la BBC non può monetizzare – mentre gli spettatori internazionali visualizzeranno gli stessi contenuti con inserzioni pubblicitarie, generando nuove fonti di ricavo.

La partnership con YouTube si inserisce in un panorama dove broadcaster storici cercano alleanze innovative per restare rilevanti e inclusivi, valorizzando nuovi talenti e formati digitali.