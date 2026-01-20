Il 21 gennaio 2026, il Teatro di San Carlo di Napoli ha inaugurato la quinta edizione del Festival Pianistico, affidando il primo appuntamento a Beatrice Rana, definita "una delle pianiste più acclamate della scena internazionale". Il concerto, tenutosi mercoledì 21 gennaio, ha dato il via a una rassegna che si protrarrà fino a ottobre.

Il programma del recital ha spaziato tra diversi contesti e linguaggi musicali, mettendo in risalto la forza espressiva di Prokof’ev, la ricchezza timbrica di Debussy e la rilettura virtuosistica di Čajkovskij secondo Pletnëv.

L’esecuzione si è aperta con una selezione dal Romeo e Giulietta, op. 75 di Sergej Prokof’ev, attraverso quattro momenti distinti: “Montecchi e i Capuleti”, “Frate Lorenzo”, “Giulietta, giovane ragazza”, “Mercuzio”, delineando una drammaturgia sintetica ma efficace. A seguire, il Livre II dei Douze Études, L. 143, l’ultimo lavoro pianistico di Claude Debussy, in cui ogni studio ha sviluppato una propria dimensione timbrica pur mantenendo centrale l’aspetto tecnico. In programma anche la Suite da Lo schiaccianoci, op. 71a di Čajkovskij, nella versione per pianoforte di Michail Pletnëv, in cui lo strumento ha assunto un’impronta quasi orchestrale. L’esecuzione si è conclusa con la Sonata n. 6 in la maggiore, op.

82 di Prokof’ev, nota come la prima delle “Sonate di guerra”, che fonde solidità formale e durezza armonica.

Gli altri interpreti del Festival

Dopo il concerto inaugurale, la rassegna proseguirà con altri tre interpreti di fama: Seong-Jin Cho, Hélène Grimaud e il giovane talento Yunchan Lim, che chiuderà la rassegna a ottobre. Quattro appuntamenti che completano un cartellone di rilievo per questa quinta edizione.

La Stagione “Be Luminous”

Il Festival Pianistico si inserisce nella Stagione 2025‑2026 del Teatro di San Carlo, intitolata “Be Luminous”. La rassegna comprende, oltre ai quattro recital pianistici, tredici titoli operistici, quattro balletti, diciotto concerti sinfonici e undici appuntamenti di musica da camera, per un totale stimato di centoventi alzate di sipario.

“Be Luminous” è un invito a vivere la luce del teatro e della musica, un percorso che coniuga tradizione e nuove traiettorie artistiche. Tra gli eventi della stagione spiccano produzioni come Medea di Luigi Cherubini e titoli settecenteschi come Alcina di Händel e Mitridate, re di Ponto di Mozart.

Il Festival Pianistico conferma la vocazione internazionale del Teatro di San Carlo, offrendo un’occasione di ascoltare interpreti di alto profilo nel più antico teatro d’opera d’Europa ancora in attività.