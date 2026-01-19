Il duo musicale Benji & Fede, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, torna a far parlare di sé con l'annuncio del nuovo singolo Zero, in uscita il 23 gennaio 2026. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti, che, dopo una pausa dalle scene e alcune esperienze soliste, tornano a collaborare, suscitando l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori per una delle reunion più attese della musica italiana recente.

L’annuncio arriva dopo che entrambi hanno sviluppato carriere individuali: Benjamin Mascolo ha intrapreso anche esperienze nella recitazione internazionale, mentre Federico Rossi ha lavorato su progetti solisti.

Questa nuova fase segna il ritorno di una delle coppie artistiche più amate dalla generazione Z italiana, che aveva conquistato le classifiche con brani come Dove e quando e Buona fortuna. In una nota congiunta, Mascolo e Rossi hanno dichiarato: “Sentivamo il bisogno di tornare alle origini e di regalarvi nuova musica insieme”.

Un ritorno sulla scena musicale italiana

La notizia dell’uscita di Zero ha immediatamente suscitato grande attenzione. Benji & Fede si erano separati nel 2020, annunciando uno stop temporaneo al loro progetto come duo, dopo aver conquistato sei dischi di platino e centinaia di milioni di visualizzazioni tra YouTube e streaming. Il periodo di pausa si è rivelato fondamentale, come sottolineano gli stessi artisti: "Abbiamo avuto modo di crescere e sperimentare, ma orbitiamo sempre sulla stessa passione: la musica condivisa".

Il nuovo singolo promette di raccontare emozioni e cambiamenti vissuti in questi anni e sarà accompagnato da una strategia social particolarmente intensa, con anteprime e contenuti dietro le quinte pubblicati sui loro canali ufficiali.

Gli esordi e il successo

Benji & Fede hanno esordito nel 2015 con l’album 20:05, che ha segnato subito il successo del duo tra il pubblico giovane. Tra il 2015 e il 2020 hanno pubblicato quattro album in studio, collaborando anche con artisti come Nek e Annalisa. Ogni uscita discografica è stata accompagnata da lunghe tournée nei palasport italiani e una forte presenza sui social network, che ha rafforzato la relazione con i fan. La reunion con il nuovo singolo Zero potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase artistica, anche alla luce del percorso maturato individualmente da entrambi i membri negli ultimi anni.