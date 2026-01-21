È stato presentato il programma della 76ª edizione della Berlinale, in calendario a Berlino dal 12 al 22 febbraio 2026. La giuria internazionale sarà guidata dal regista Wim Wenders, una decisione definita “ovvia” dalla direttrice artistica Tricia Tuttle. È la prima volta che Wenders presiede il collegio che assegnerà l’Orso d’oro, nonostante il suo storico legame con il festival, che risale almeno al 2000, quando vinse l’Orso d’argento per The Million Dollar Hotel, e al 2015, anno in cui ricevette il premio alla carriera. Tuttle ha sottolineato come la sua partecipazione sia “un privilegio” tanto per gli organizzatori quanto per il festival stesso.

"Possiamo dire con audacia: se non trovate qualcosa di cui innamorarvi, allora non amate il cinema", ha dichiarato Tuttle, anticipando un cartellone denso di emozioni e significati.

Il concorso principale include ventidue film provenienti da ventotto Paesi, di cui venti in prima mondiale, nove diretti da donne. Tra i titoli in gara spiccano due coproduzioni italiane: Rosebush Pruning del brasiliano Karim Ainouz, con un cast che comprende Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning e Pamela Anderson, liberamente ispirato a I Pugni in Tasca di Marco Bellocchio, e Nina Roza della canadese Genevieve Dulude‑de Celles, con la partecipazione di Chiara Caselli. In gara anche The Loneliest Man in Town del duo formato dall’italiana Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Tra gli altri titoli principali: At the Sea di Kornél Mundruczó con Amy Adams nel ruolo di una donna che ricostruisce la propria vita dopo una disintossicazione; Queen at Sea di Lance Hammer con Juliette Binoche, incentrato sul percorso di una malattia vissuta all’interno di una famiglia; Rose di Markus Schleinzer con Sandra Hüller, ambientato nel Seicento; A voix basse di Leyla Bouzid; e Soumsoum, la nuit des astres di Mahamat‑Saleh Haroun.

Wim Wenders presidente di giuria alla Berlinale 2026

Il Festival di Berlino, istituito nel 1951, è una delle principali rassegne cinematografiche internazionali. Wim Wenders, nominato presidente della giuria per l’edizione 2026, ha consolidato nel tempo un rapporto profondo con la Berlinale: ha presentato film come Pina, The Million Dollar Hotel (apertura nel 2000) e Everything Will Be Fine (2015), ed è stato insignito dell’Orso d’oro alla carriera con la proiezione di sette dei suoi film in versioni restaurate.

Come ha dichiarato Wenders stesso, non aveva mai pensato di ricoprire un ruolo istituzionale simile, fino alla proposta di Tuttle: “Wow! Sarà un modo completamente nuovo di vedere i film alla Berlinale, per una volta poterli vedere tutti… e discuterne approfonditamente con un gruppo di persone intelligenti e amanti del cinema”. L’edizione 2026 prosegue la strategia di internazionalizzazione e valorizzazione della memoria filmica inaugurata sotto la direzione di Tricia Tuttle, al suo secondo anno alla guida del festival.

Il programma e la presenza italiana

Il programma riflette una pluralità di provenienze e tematiche: ventotto Paesi in concorso, venti titoli in prima mondiale, nove registe donne.

Le coproduzioni italiane occupano un posto centrale: Rosebush Pruning rilegge Bellocchio in chiave contemporanea, mentre Nina Roza introduce un’attrice italiana nota come Chiara Caselli nel contesto internazionale. Il film del duo Covi‑Frimmel, già apprezzato per il realismo poetico nei precedenti lavori, amplia ulteriormente la rappresentanza italiana nel festival.

I film in cartellone affrontano storie personali con un forte impatto sociale, politico ed ecologico del nostro tempo: Tuttle ha precisato che si tratta di racconti individuali che “raccontano sempre qualcosa di politico”, e che le opere si confrontano con “questioni urgenti del nostro tempo… non in modo astratto, bensì come istanti che portano a sorridere o a piangere”.

In sintesi, la Berlinale 2026 si presenta come un festival attento alla dimensione umana e alla diversità cinematografica, con una giuria guidata da una figura iconica come Wim Wenders e una forte presenza italiana nella Competizione.