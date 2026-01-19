I Bluvertigo annunciano il ritorno sul palco con un’unica data: il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, nella formazione originale composta da Morgan, Andy, Marco Pancaldi e Sergio Carnevale. L’evento, prodotto da Kashmir Music, segna una nuova fase per la band, che intende riprendere un immaginario sonoro che ha influenzato generazioni di musicisti.

Un ritorno atteso

La reunion dei Bluvertigo si presenta come un momento di rilancio, non un semplice omaggio al passato. Il gruppo, attivo fin dai primi anni Novanta, ha sempre sperimentato linguaggi innovativi nella musica italiana, fondendo ironia, rigore e intuizione.

Questo concerto rappresenta un riallineamento naturale con una scena musicale che oggi condivide molte delle loro intuizioni.

Il contesto della reunion

La notizia arriva dopo anni di attività intermittente: la band si era riunita in passato per eventi speciali, come il concerto al Velvet di Rimini nel 2014 e un mini tour estivo. Questa volta, l’annuncio punta a un ritorno più significativo. La scelta di una sola data suggerisce un evento esclusivo, capace di richiamare l’attenzione dei fan e della scena musicale.

Al momento non risultano conferme indipendenti su ulteriori date o progetti futuri, ma l’evento milanese potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo percorso per la band.

Sviluppi futuri

Se il concerto del 14 aprile avrà successo, non è escluso che i Bluvertigo possano valutare altre esibizioni o iniziative. La band ha dimostrato in passato di saper trasformare occasioni isolate in momenti di rilancio, come avvenuto nel 2014 con il mini tour estivo.

Chi sono i Bluvertigo

I Bluvertigo nascono a Monza nel 1992, fondati da Morgan (Marco Castoldi) e Andy (Andrea Fumagalli), affiancati da Livio Magnini e Sergio Carnevale. La band si distingue per un approccio sperimentale alla musica, che ha lasciato un segno nel panorama italiano. Dopo diverse reunion sporadiche, l’ultima fase si è conclusa nel 2023, quando Andy ha dichiarato conclusa l’esperienza di gruppo.