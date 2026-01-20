Il 20 gennaio 2026 è stata presentata ufficialmente la proposta di includere la Torre Garisenda di Bologna tra i beni patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’iniziativa, sostenuta dalle istituzioni locali e da diverse realtà culturali, punta a valorizzare uno dei simboli architettonici più noti e rappresentativi del capoluogo emiliano. La candidatura è particolarmente significativa alla luce degli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza iniziati nel novembre 2023, in seguito alla rilevazione di alcune criticità strutturali dell’edificio.

La Garisenda, alta circa quarantotto metri, è una delle due celebri torri medievali di Bologna insieme alla Torre degli Asinelli.

Costruita tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, è stata oggetto di costante attenzione da parte delle autorità cittadine e di numerosi studiosi. Il Comune ha sottolineato che “l’inserimento nel patrimonio UNESCO rappresenterebbe un riconoscimento internazionale per la storia e la cultura di Bologna”, mettendo in risalto gli sforzi per la conservazione e la valorizzazione del monumento.

Storia e significato della Garisenda per Bologna

Situata all’incrocio tra via Rizzoli e via Zamboni, la Torre Garisenda è uno dei principali punti di riferimento urbani e turistici della città. La costruzione originaria superava i sessanta metri, ma fu abbassata già in epoca medievale per ragioni di stabilità, mantenendo la sua caratteristica inclinazione.

La torre è citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, a testimonianza della sua fama già nel Medioevo. Nel tempo, la Garisenda è divenuta simbolo del paesaggio urbano bolognese e soggetto prediletto per rappresentazioni artistiche e letterarie.

L’importanza storica e architettonica della Garisenda è stata evidenziata anche da recenti studi sulla sua conservazione, che hanno portato ad approfonditi monitoraggi e lavori di messa in sicurezza. L’attenzione internazionale suscitata dalla candidatura UNESCO conferma il valore universale di questa testimonianza dell’architettura medievale italiana.

Restauri e valore culturale della Garisenda

L’iter per la candidatura UNESCO si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per la tutela del patrimonio di Bologna.

Grazie a investimenti pubblici e privati, negli ultimi anni la Garisenda è stata protagonista di importanti interventi conservativi, in particolare per il consolidamento delle sue fondamenta e la verifica delle condizioni strutturali della muratura. Questi lavori si sono resi necessari in seguito ai monitoraggi avviati nel 2023, periodo in cui la torre è stata temporaneamente interdetta al pubblico per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

Il percorso verso l’inserimento tra i beni UNESCO prevede la valutazione da parte della Commissione nazionale e internazionale, che dovrà certificare il valore universale del monumento in termini storici, artistici e tecnologici. Se approvata, l’iscrizione sancirebbe un riconoscimento ufficiale a livello globale della centralità della Garisenda per l’identità urbana e la storia della città, contribuendo ulteriormente alla promozione culturale e turistica di Bologna.