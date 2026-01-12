Checco Zalone continua a dominare il botteghino italiano con “Buen Camino”: nel weekend ha incassato 2.118.782 euro, portando il totale a 65.292.956 euro e superando gli 8 milioni di spettatori. Il film si avvicina al record di “Quo Vado?” (65.365.736 euro), dal quale lo separano appena 72.780 euro, e punta ora a insidiare il primato assoluto di “Avatar” (68,6 milioni) nel box office italiano.

Un successo inarrestabile

“Buen Camino” ha registrato una performance straordinaria fin dal suo debutto, stabilendo un record per un film italiano nel giorno di Natale, con 5.671.922 euro incassati e una quota di mercato del 78,8%.

Questo risultato ha riportato il botteghino italiano a livelli che non si vedevano dal 2011. Il giorno di Santo Stefano ha incassato quasi 8 milioni, portando il totale in due giorni a quasi 14 milioni e superando “Avatar: Fuoco e cenere”. Nel primo weekend ha raggiunto quasi 27 milioni, diventando l’apertura natalizia più forte di sempre. Il primo gennaio ha aggiunto oltre 5 milioni, portando il totale a oltre 41 milioni. In tredici giorni, il film ha sfiorato i 59 milioni, confermandosi il terzo incasso più alto nella storia del cinema italiano, dietro solo a “Avatar” e “Quo Vado?”.

Verso nuovi traguardi

Con l’ultimo weekend, “Buen Camino” ha superato la soglia dei 65 milioni, avvicinandosi al record di “Quo Vado?” e puntando ora al primato assoluto detenuto da “Avatar”.

Il sorpasso su “Quo Vado?” sembra imminente, e il film potrebbe presto diventare il secondo incasso più alto nella storia del cinema italiano, con l’obiettivo di insidiare anche il vertice occupato da “Avatar”.

Chi è Checco Zalone

Checco Zalone è un comico, attore e sceneggiatore italiano noto per le sue commedie di grande successo. Tra i suoi film più celebri figurano “Quo Vado?” (2016), che detiene il record di incasso per un film italiano, “Sole a catinelle” (2013), “Tolo Tolo” (2020) e “Che bella giornata” (2011). Tutti i suoi film hanno ottenuto risultati eccezionali al botteghino, consolidando la sua posizione di protagonista del cinema italiano contemporaneo.