‘Buen Camino’, la commedia diretta da Gennaro Nunziante e interpretata da Checco Zalone, ha superato ogni aspettativa, incassando 70.183.458 euro in soli venticinque giorni di programmazione e registrando 8.736.227 spettatori. Il film è diventato il campione d'incassi nella storia del cinema italiano.

Un successo senza precedenti

Questo risultato eclissa il precedente primato detenuto da ‘Avatar’, fermo a 68.600.000 euro, consolidando il successo straordinario di ‘Buen Camino’ nelle sale cinematografiche. Nel fine settimana tra il 15 e il 18 gennaio, il film ha incassato 3.580.565 euro, mantenendo saldamente la prima posizione al botteghino, nonostante una leggera flessione del 37% rispetto al fine settimana precedente, con una media di 5.235 euro in 684 cinema.

L'esordio de ‘La Grazia’

Nello stesso fine settimana, ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino ha fatto il suo debutto, ottenendo un risultato notevole. Dopo le anteprime natalizie, che avevano già raccolto 302.830 euro, il film ha incassato 2.307.865 euro, con una media di 4.000 euro in 577 sale, raggiungendo un totale di 2.610.695 euro. Questo rappresenta il miglior esordio di sempre per un film del regista, entrando nella top five dei maggiori incassi stagionali in Italia.

Il fine settimana in questione ha avuto un impatto positivo sull'intero settore cinematografico. Gli incassi totali hanno raggiunto 10.632.918 euro, con 1.394.927 spettatori su 3.231 schermi, segnando un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L'anno 2026 è iniziato con un incasso di 64.724.906 euro e 8.184.511 spettatori, superando i dati del 2025 (+32% incassi, +23% presenze) e del 2024 (+70% incassi, +52% presenze).

Il successo di ‘Buen Camino’ non solo stabilisce un nuovo record, ma conferma anche la capacità del cinema italiano di attirare un vasto pubblico, mentre ‘La Grazia’ segna un traguardo significativo nella carriera di Sorrentino.