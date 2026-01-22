L’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano ha celebrato il suo 250° anniversario il 22 gennaio 2026, giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico. In questa occasione, il presidente Diego Visconti ha annunciato che «da aprile occuperemo i primi 1.500 metri quadrati della manica sud di Scalo Farini», che diventeranno i primi spazi provvisori del nuovo campus. L’obiettivo è giungere entro il 2029 al completamento dell’espansione, compresi gli ulteriori lotti previsti.

L’annuncio è avvenuto durante la cerimonia inaugurale dell’anno accademico, che ha visto anche il conferimento del diploma honoris causa in pittura a Giulio Paolini.

Visconti ha sottolineato come «Stiamo finalmente iniziando a realizzare il progetto di espansione a Scalo Farini. Se n’è parlato per decenni. Nel 2018 era stata individuata una soluzione condivisa, ma il Covid e problematiche di tutti i tipi hanno bloccato la partenza dei lavori». Si punta ora a decongestionare la storica sede di Brera, sperimentando nuove modalità didattiche e operative grazie agli spazi provvisori.

Visconti ha illustrato il cronoprogramma: nei primi tre mesi saranno avviati i lavori per ulteriori 2.650 metri quadrati del lotto 211, affidati al Politecnico di Milano, seguiti quest’estate dall’assegnazione per un lotto 12 con altri 2.000 metri quadrati. Questi interventi sono stati approvati e «totalmente finanziati», mentre entro l’anno dovrebbero concludersi le trattative per altri 5.000 metri quadrati.

Il progetto complessivo prevede che «entro il 2029 avremo realizzato Scalo Farini. Credo sia un passaggio fondamentale. Finalmente l’Accademia di Brera avrà a disposizione gli spazi vitali che le permetteranno lo sviluppo».

La storia dell'Accademia di Brera

L’Accademia di Brera è nata nel 1776 su impulso dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria con l’intento di riorganizzare l’insegnamento delle Belle Arti secondo principi illuministici, superando il modello artigianale. Fu collocata all’interno del complesso del Palazzo di Brera, a cui facevano capo anche la Biblioteca Braidense, l’Orto Botanico, l’Osservatorio Astronomico e l’Istituto Lombardo, realizzato su progetto di Giuseppe Piermarini e avviato nel 1776 stesso.

Nell’Ottocento, il segretario Giuseppe Bossi ideò il logo della Minerva che sostiene le Grazie, simbolo ancora oggi significativo dell’istituzione.

Nel corso dei secoli, l’Accademia ha saputo rinnovarsi attraverso riforme e ampliamenti: dopo la riforma gentiliana del 1923 è stato istituito il Liceo Artistico; intere generazioni di artisti, tra i quali Adolfo Wildt, Marino Marini e, più tardi, Lucio Fontana e Fausto Melotti, hanno formato un legame organico con la scuola. Nel secondo dopoguerra la ripresa sotto la direzione di Aldo Carpi e, nelle decadi seguenti, i contributi di figure come Guido Ballo, Alik Cavaliere e altri hanno confermato il ruolo di Brera come laboratorio culturale innovativo.

Celebrazioni e progetti futuri

Oltre all’anniversario, il 2026 è stato progettato come anno di aperture e mostre significative: dal 22 gennaio l’Accademia ha conferito la Laurea honoris causa a Paolini; durante l’estate le aule saranno trasformate in luoghi aperti al pubblico con mostre e laboratori. Nei mesi successivi sono previste esposizioni dedicate a Francesco Hayez in collaborazione con la Pinacoteca, la grande mostra “Brera Modern and Contemporary”, la rassegna “Magnolia” per i talenti emergenti e l’installazione permanente “Brera Svelata”, che valorizza l’intero complesso del Palazzo di Brera storicizzandone i luoghi più emblematici, dall’Orto Botanico al Cortile d’Onore.

In questo quadro, l’espansione a Scalo Farini non solo risponde a esigenze logistiche di decongestionamento e funzionalità didattica, ma si pone come elemento strutturale per il futuro dell’Accademia.

Il nuovo campus promette di affiancare gli spazi storici con moderne infrastrutture, garantendo continuità tra tradizione e innovazione e consolidando Brera come istituzione di primo piano nella formazione artistica nazionale.